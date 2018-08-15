15 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, DHA\'ya konuştu:

- \"Eto\'o\'dan ben vazgeçtim\"

- \"Süper Lig ekipleri mali denetim altında\"

- \"Volkan Şen\'e teklif yapmadık\"

- \"Adana Demirspor iyi yönetilmemiş\"

- \"Taraftarlarımız herkese örnek olacak\"

- \"Süper Lig\'e çıkmak şart\"

- \"Türk toplumu olarak kenetlenmemiz lazım\"

(ÖZEL) Fortuna Düsseldorflu Kenan Karaman: \"Mesut Özil\'in kararına saygı gösterilmeli\"

\"Milli Takım daha iyi yerlere gelecektir\"

Taylan Duman: \"Kaan Ayhan, Gökhan Gül ve Kenan Karaman ile çok iyi anlaşıyoruz. Takım halinde iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz\"

BEŞİKTAŞ

13.00 Siyah beyazlı takım Avusturya\'ya gidecek.

19.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

20.00 Siyah beyazlılar LASK Linz maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

12.00 Başakşehir kafilesi Manchester\'a gidecek.

20.30 Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

21.00 Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İngiliz ekibi Burnley FC ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

- Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

18.00 Sarı kırmızılılarda Göztepe maçının hazırlıkları devam edecek.

UEFA SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

22.00 43. UEFA Süper Kupa\'da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Estonya\'nın başkenti Tallinn\'deki Lilleküla Stadı\'nda başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

MOTOKROS

12.00 Afyonkarahisar Belediyesi\'nin ev sahipliğinde 30 Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası öncesi AK Parti Sakarya Millletvekili Kenan Sofuoğlu ile milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar\'ın katılımıyla Afyon Motor Sporları Merkezi\'nde incelemelerde bulunacak.

BASKETBOL

12.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ve milli takım oyuncuları medya günü düzenleyecek. (Sinan Erdem Spor Salonu)