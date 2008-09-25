14'lük kız sevgilisine kaçtı, kapıda kaldı

Ailesinin evlenmesine izin vermeyeceğini düşünen 14 yaşındaki kız sevgilisine kaçtı ancak kapıda kaldı.



Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde oturan inşaat işçisi Cemalettin Çakıroğlu, 5 ay önce Y.Y. ile arkadaş oldu. Ovadüzü Köyü’nde oturan Y.Y. ile sık sık görüşen Cemalettin Çakıroğlu, küçük kızla aşk yaşamaya başladı. Y.Y.’nin ailesi, köyde dedikodu çıkması üzerine kızlarının arkadaşlığına karşı çıktı. Ailesinin sevgilisi ile evlenmek istemesine izin vermeyeceğini düşünen Y.Y., yanına aldığı eşyalarıyla birlikte Cemalettin Çakıroğlu’nun evine gitti. Kapıyı açan Cemalettin Çakıroğlu’nun babası Salih Çakıroğlu, Y.Y.’yi eşyalarıyla birlikte karşısında görünce şoke oldu. Y.Y.’yi küçük yaşta olduğu için evine almak istemeyen Salih Çakıroğlu, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, kapıda bekleyen Y.Y. ile Cemalettin Çakıroğlu ve basası Salih Çakıroğlu’nu ifadelerini almak üzere karakola götürdü.



Akrabasının evinde birlikte oldular



Jandarma, Y.Y.’nin ailesine haber vererek kızlarını almalarını istedi. Sevgilisine kaçan Y.Y.’yi ailesi geri almak istemedi. Bunun üzerine, Salih Çakıroğlu, Y.Y.’yi mahallenin muhtarına teslim etmek istedi. Muhtarın da kabul etmemesi üzerine, Salih Çakıroğlu Y.Y.’yi kendi akrabalarının evine götürdü. Cemalettin Çakıroğlu da daha sonra akrabalarının evine giderek, kimsenin olmadığı bir sırada Y.Y. ile cinsel ilişkiye girdi. Y.Y., bir hafta Çakıroğlu ailesinin akrabalarının yanında, bir hafta da Çakıroğlu ailesinin evinde kaldı. Y.Y’nin ailesinin Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı şikâyet üzerine, Cemallettin Çakıroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Y.Y ise ailesine geri döndü.



‘İsteyerek birlikte olduk’



Hakkında, ‘Küçük kıza cinsel istismar’ suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan Cemalettin Çakıroğlu, dün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim önüne çıktı. Çakıroğlu ifadesinde, “Y.Y.’nin rızası ile beraber olduk” dedi.



Ailesinin, çıkan dedikodular nedeniyle sevgilisi ile evlenmesine izin vermeyeceğini düşünerek kaçtığını söyleyen Y.Y. ise, “Kaçmaya niyetim yoktu. Çevrede dedikodu olunca, dedikoduların son bulması için Cemalettin’e kaçtım. Ailem beni ayırır diye akrabalarının evinde cinsel ilişkiye girdim. Kimseden şikâyetçi değilim. Her şeyi isteyerek yaptım” diye konuştu.

İfadelerin alınmasının ardından duruşma ertelendi.

