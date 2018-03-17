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Spor

1461 Trabzon - Kayseri Erciyesspor: 8-1

TRABZON, (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xxx), Faik Polat (xxx), Ercan Akbaş (xxx) 1461 TRABZON: Furkan (xxx) - Yunus Emre (xxx), Ali Han Tunçer (xxxx) (Dk

17 Mart 2018 21:28

TRABZON, (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xxx), Faik Polat (xxx), Ercan Akbaş (xxx)
1461 TRABZON: Furkan (xxx) - Yunus Emre (xxx), Ali Han Tunçer (xxxx) (Dk. 68 Gökhan xxx), Savaş (xxxx) (Dk. 68 Furkan xx), Murat Cem (xxx), Semih (xxx), Erhan (xxx), Melih (xxx), Hüseyin Onur (xx) (Dk. 61 Yüksel  xx), Ahmet (xxx), Aykut (xxx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x) - Halil (x), Furkan (x), Osman (x), İzzet (x) (Dk. 71 Burak x), Emre (x) (Dk. 77 Muaz x), Göktuğ Berathan (x), Yusuf (x), Selim (xx), Batuhan (x) (Dk. 63 Seyfettin x), Yakup Can (x)
GOLLER: Dk.22, Dk. 37 ve Dk. 52 Ali Han Tunçer, Dk.30, Dk. 50 ve Dk. 58 Savaş, Dk. 73 Aykut, Dk. 79 Gökhan Aydaş (1461 Trabzon) - Dk. 76 Selim (Kayseri Erciyesspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 27’nci hafta mücadelesinde 1461 Trabzon kendi sahasında konuk ettiği Kayseri Erciyesspor’u 8-1 mağlup etti.

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