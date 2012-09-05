145 bin 768 kişi kredi borcunu ödemeyedi

Ferdi kredi ve kredi kartı borçlarını ödemeyenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre 23 bin 508 kişi artarak 145 bin 768 kişi oldu.

Merkez Bankası temmuz ayında gerçekleşen negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartı bilgilerine ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı temmuz ayında bir önceki aya göre 23 bin 508 kişi artarak 145 bin 768 kişi oldu. Haziran ayında ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı 122 bin 260 kişi idi.

Öte yandan aynı dönemde ferdi kredi borcunu ödememiş kişi sayısı bir önceki aya göre 3 bin 521 kişi artarak 50 bin 104 kişiden 53 bin 625 kişiye yükseldi.

Temmuz ayında kredi kartları borcunu ödememiş kişi sayısı ise haziran ayına göre 19 bin 987 kişi artarak 92 bin 143 kişi oldu. Haziran ayında kredi kartları borcunu ödememiş kişi sayısı 72 bin 156 kişi düzeyindeydi.