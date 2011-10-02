-143 ürüne daha standart geliyor ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - İhracatlarında zorunlu standart ve kalite kontrolleri yapılacak ürünlere, aralarında bir çok meyve ve sebzenin de bulunduğu 143 ürün daha eklendi. Ekonomi Bakanlığının, 'Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2011/21 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dış Ticaret Veri Sistemi üzerinden ihracatta ticari kalite yönünden uygunluğu risk esaslı denetlenecek ürünlerin kapsamı genişletildi. Buna göre, ihracatta denetime tabi ürünlere elma ve domatesin yanı sıra patates, kuru soğan, sarımsak, pırasa, karnabahar, yumurta, kivi, nar, havuç, bitkisel yemeklik yağlar gibi 143 yeni ürün daha eklendi. Tebliğe göre, söz konusu sebze ve meyveleri ihraç etmek isteyen firmaların, Dış Ticaret Veri Sistemi'nde (DTVS) tanımlanması ve firma adına DTVS'de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekiyor. Bu arada, Ekonomi Bakanlığının, 'Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ''i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile aralarında yine bir çok meyve ve sebzenin bulunduğu ürünlerin ihracatında Denetim Beyanı ve Belgesi'nin düzenlenmesine ilişkin esaslar yer alıyor.