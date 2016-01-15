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Sıkıyönetim yasası mağdurlarından 1128 akademisyene destek: Can güvenlikleri yok

1128 akademisyen meslektaşımızın yükselttiği barış talebinin devleti yönetenlerce kriminalize edilmesi ifade özgürlüğüne de aykırıdır

15 Ocak 2016 19:42

12 Eylül sonrası 1402 sayılı sıkıyönetim yasasına dayanılarak üniversiteden atılan hocaların da aralarında olduğu akademisyenler “Bu suça ortak olmayacağız” diyen akademisyenler için destek kampanyası başlattı.

Bianet'te yer alan habere göre; “Barış için çağrıda bulunan akademisyenlerin yanında olduğumuzu duyururuz” denilen kampanya metnine 12 Eylül darbesinden sonra çıkarılan 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasına dayanılarak üniversiteyle ilişikleri kesilen akademisyenler de imza attı.*

Metinde, “Türkiye’nin tamamını kendi iradesine tabi kılmak gibi beyhude bir çabayı ısrarla sürdüren otoriter zihniyetin hedef tahtasındaki 1128 bilim insanı, bugün; can güvenlikleri, mesleki çalışma ortamları ve iş güvenceleri itibarıyla büyük tehdit altındadır” ifadesi yer aldı.

 

“1128 bilim insanı tehdit altında”

 

Metnin tamamı şöyle:

“Aşağıda imzası bulunan bilim insanları olarak, barış için çağrıda bulunan akademisyenlerin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

“Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde aylardır devam eden çatışma ortamının yıkıcı ve onarılmaz etkileri olduğu açıktır. Bu ortamda kalıcı ve adil bir çözüm ve barış talep etmek, her bilim insanının topluma karşı vazgeçilmez sorumluluğu olduğu gibi, taraf olduğumuz tüm uluslararası insan hakları sözleşmelerinin hukuksal güvencesinde olan ve demokratik toplumun temel unsurlarından birini oluşturan ifade özgürlüğünün de doğal bir gereğidir.

“‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı imza metni ile 1128 akademisyen meslektaşımızın yükselttiği barış talebinin devleti yönetenlerce kriminalize edilmesi, barış içinde yaşama hakkına karşı bir tutum olduğu gibi, ifade özgürlüğüne de aykırıdır.

“Türkiye’nin tamamını kendi iradesine tabi kılmak gibi beyhude bir çabayı ısrarla sürdüren otoriter zihniyetin hedef tahtasındaki 1128 bilim insanı bugün can güvenlikleri, mesleki çalışma ortamları ve iş güvenceleri itibarıyla büyük tehdit altındadır.

“Unutulmamalıdır ki siyasi iktidarlara yönelik eleştiri hakkı, ifade özgürlüğünün esasıdır. Aynı şekilde, barış içinde bir arada yaşama ortamını tesis etmenin, siyasi iktidarların başta gelen görevi olduğu da hatırlanmalıdır.”

İlk imzacılar: 

Prof. Dr.

Cem EROĞUL

Emekli

Prof. Dr.

Korkut BORATAV

Emekli

Prof. Dr.

Mesut GÜLMEZ

Emekli

Prof. Dr.

Nergis MÜTEVELLİOĞLU

Emekli

Prof. Dr.

Taner TİMUR

Emekli

Doç. Dr.

Emel MEMİŞ

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr.

Fethi AÇIKEL

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr.

Funda BAŞARAN ÖZDEMİR

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr.

Galip YALMAN

ODTÜ

Prof. Dr.

Metin ÖZUĞURLU

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr.

Necmi ERDOĞAN

ODTÜ

Prof. Dr.

Yasemin ÖZDEK

Kocaeli Üniversitesi

ETİKETLER

12 eylül1402 sayılı kanunsıkıyönetimbarış için akademisyenlerbildirisoruşturmagözaltı

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