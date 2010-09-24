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140 KİLOLUK HEYKEL ÇALINDI ANKARA (A.A)

24 Eylül 2010 18:10

-140 KİLOLUK HEYKEL ÇALINDI ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Ankara'da, bir sanat galerisi önünde bulunan 140 kilo ağırlığındaki ''Hemera'' adlı heykel çalındı. Turan Güneş Bulvarı'ndaki Grup Sanat Galerisi'nin bahçesinde duran, elinde altın varaklı güneş bulunan 140 kilo ağırlığındaki bronz heykeli yerinde göremeyen galerinin Sanat Direktörü Çiğdem Buçak Telli, durumu polise bildirdi. Telli, heykeltıraş Cem Sağbil'e ait ''Hemera'' isimli bronz kadın heykelinin kamera kayıtlarına göre üç kişi tarafından çalındığını söyledi. Galeri önünde mermer kaide üzerinde duran 65 bin lira değerinde, 2 metre 20 santim boyunda ve 140 kilo ağırlığındaki heykeli, kendilerinin çizik dahi olmaması için özenli bir şekilde vinçle indirip monte ettiklerini, ancak 3 zanlının ''Hemera''yı sallayıp vida yerlerinden kırarak götürdüğünü anlatan Telli, kamera kayıtlarına göre olayın 05.08-05.18 sıralarında olduğunu ve hırsızların heykeli yaklaşık 10 dakika içinde yerinden söküp, bir aracın bagajına koyarak kaçtıklarını ifade etti. Çok üzgün olduğu gözlenen Telli, olayın sanata karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi. Bu arada, polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

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