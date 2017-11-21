140 kabin görevlisi için 21 bin başvuru

ANTALYA, (DHA) - SUNEXPRESS Havayolları\'nın 140 kabin görevlisi alınmasına yönelik ilanına, 19 günde, 21 bin 665 kişi başvurdu.

SunExpress, İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya\'da görevlendirilmek üzere 140 kabin görevlisi alacak. SunExpress\'in 19 gün önce internet üzerinden verdiği ilana, şu ana kadar 21 bin 665 kişi başvurdu. SunExpress Kurumsal İlişkiler ve PR Grup Müdürü Serdar Alyamaç, bu kez yapılan başvurunun öncekilere göre oldukça yüksek seviyede olduğunu söyledi. Alyamaç, \"Bunun nedenini, kabin görevlisi mesleğinin daha arzu edilen bir meslek olmasına bağlıyoruz. Ayrıca SunExpress\'in kamuoyunda duruşu belli. Bu da SunExpress\'in, çalışılmak istenen kurumsal bir şirket olduğu algısının yerleştiğini gösteriyor\" diye konuştu. Başvurular bitene kadar ilanın kalacağını aktaran Serdar Alyamaç, ardından Ocak 2018\'de işe alım prosedürünün başlayacağını söyledi.

KABİN MEMURU

Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu görevliler \'kabin memuru\' ya da \'kabin görevlisi\' olarak tanımlanıyor. Kabin memurlarının uçak içerisinde, belirgin görev ve sorumlulukları var. Bunlardan en önemlisi yolcuların emniyetini sağlamak. Bu ana sorumluluk kabin memurlarının sürekli ve özel bir eğitim almalarını gerekli kılıyor. İkinci ve en çok göz önünde bulunan görevi ise yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak ve adına çalıştıkları havayolu şirketi için güzel bir etki bırakabilmek.

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