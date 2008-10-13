1,40 ile başlayan dolar inişte

Küresel mali kriz derinleştikçe global borsalar kan kaybetmeye devam ediyor. Sadece New York Borsası’nda Dow Jones Endeksi’nin yılbaşından bu yana kaybı 8.4 trilyon doları buldu. Bu çöküşten nasibini alan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisselerin piyasa değeri ise yılbaşından bu yana geçen 9 ay 10 günde, 153 milyar dolar buharlaştı.



ABD’den başlayarak dünyayı saran kriz derinleştikçe global borsalar kan kaybetmeye devam etti. Domino etkisiyle satış tüm dünya endekslerine yayılırken, sadece ABD’deki Dow Jones Endeksi’nin yılbaşından bu yana kaybı 8.4 trilyon doları buldu. Dünyada sermaye piyasalarındaki erimenin de 25 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Türkiye de bu sarsıntıdan nasibini aldı. Başbakan Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun korkulduğu gibi bir şey söz konusu değil" derken, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) krizin etkileriyle 9 ay 10 günde 153 milyar dolar buharlaştı.



Güven bunalımı eritti



ABD’nin 700 milyar dolalık kurtarma paketi, ABD başta olmak üzere 7 Merkez Bankası’nın kolkola vererek yaptığı faiz indirimleri de güven bunalımının önüne geçemedi. Yılbaşından bu yana tedirgin bekleyiş içinde olan dünya piyasaları finans kesiminden gelen batış haberleriyle tüm zamanların en büyük depremini yaşadı. Dow Jones Endeksi’nin 10 bin puanın da altına gerileyerek 8.400 puan seviyelerine kadar düşmesiyle birlikte Asya ve Avrupa borsaları da sert satışlarla erimeye başladı.



Yabancı payı 68’e indi



Yabancı yatırımcıların bundan bir yıl önce yatırım yapacak hisse aradığı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ise dünyadaki korkuyla birlikte nakde dönmek isteyen yatırımcıdan etkilendi. Yabancı yatırımcıların yılbaşında yüzde 72.37 oranında olan payı, Eylül ayı başında yüzde 68.83’e geriledi. Yabancıların payı geçen hafta yüzde 68.25’e kadar indi.



Kapatma davası da etkilemişti



Yabancıların bu çıkışı ve dünya borsalarında yaşanan kan kaybı İMKB’nin de toplam piyasa değerinin hızla erimesine neden oldu. 320 şirketin işlem gördüğü ve yılbaşında 287.4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan İMKB’de, kapatma davasının gündeme gelmesiyle mart ayı sonunda toplam piyasa değeri 200 milyar doların atına gerileyerek 193 milyar dolara indi. Ardından sakinleşen piyasalara bağlı olarak toplam piyasa değeri yeniden 200 milyar doların üzerine yükseldi.



Eylülde 93 milyar dolar



Ancak asıl darbe eylül ayında yaşandı. Adeta dipsiz kuyuya dönen borsalar satış yağmuruna yakalandı. Eylül ayı başında 227 milyar dolar piyasa değerine sahip olan İMKB, 40 günün sonunda geçen hafta cuma günü 134.7 milyar dolara kadar düşerek 93 milyar dolar kayıp yaşadı. İMKB’nin yılbaşından bu yana, 9 ay 10 günlük süredeki kaybı ise 153 milyar doları buldu.

