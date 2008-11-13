'140 bin öğretmen açığı var'

MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, öğretmen açığının 140 bin olduğunu açıkladı.



Yalçın, işsiz ve atanamamış öğretmenlerin sayısının ise 200 bini geçmesi konusunda tek sorumlunun Milli Eğitim Bakanlığı olmadığını savunarak, eğitim fakültelerinin YÖK kararıyla açıldığına işaret etti.



MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, “öğretmenlerin gözü kulağıö sloganı ile yayın yapan www.memuruz.net’e önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, 200 bini bulan işsiz öğretmenlere yönelik olarak, öğretmenlerin işsiz olmasından sadece MEB’in sorumlu tutulamayacağını söyledi.



Yalçın, “Üniversitelerde eğitim fakültelerini biz açmadık, YÖK kararıyla açılıyorlar. O nedenle bu kadar öğretmenin işsiz olmasında tek sorumlu biz değiliz. Biz sadece ihtiyacımız kadarını alırız. Ama elimizden geldiğince bu sayıyı azaltmaya çalışıyoruz. 2008 yılında 50 bine yakın atama yaptıkö dedi.



İlköğretim müfettişlerinin maaşlarının yetersizliğine de değinen Yalçın, halen görevde olan 3 bin müfettiş için yeni bir düzenleme hazırlığı yaptıkları müjdesini de verdi.



Sözleşmeli öğretmenlik devam edecek



Yalçın, sözleşmeli öğretmen alımına yönelik tepkilerin hatırlatılması üzerine sözleşmeli öğretmenliğin ihtiyaçtan dolayı doğduğu yanıtın verdi. Yalçın, “Hukukçularımız ile bu konuyu değerlendirdik, yasal olarak bir engel olmadığı kanısındayız. Biz bu görevlendirmeleri Devlet Personel Başkanlığı mevzuatına uygun şekilde yapıyoruz. Zaten sözleşmeli personel alımını hemen hemen tüm kurumlar uyguluyor. Örneğin Sağlık Bakanlığında da Sözleşmeli istihdamı yapılıyor. Anayasa Mahkemesi’nin sözleşmeli öğretmenlik görevlendirmesini iptal etmesini beklemiyoruz. O nedenle şimdilik bir önlem alma gereği duymuyoruzö dedi.



Kurumlararası nakil iki kat artırılacak



Yalçın, kurumlar arası nakil kontenjanları ile ilgili çalışmaları da Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüklerini bildirdi. Yalçın, “Her yıl yüzde 2 olarak belirlenen kontenjanların yüzde 4’e çıkarılması için Bakanlığımıza teklifte bulunacağız. Bize kalsa tüm başvuranları almak isteriz, ama bu konuda Maliye Bakanlığı’nın kısıtlaması söz konusuö dedi. Yalçın, Şubat ayında yapılacak öğretmen atamalarıyla ilgili sayının belirlenmesi için erken olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yalçın, ihtiyaç kontenjanların belirlenmesi için milli eğitim müdürlüklerinden boş kontenjanları bildirmelerini istediklerini kaydetti.



'140 bin öğretmen açığı var'



Genel Müdür Yalçın, kaç ücretli ve sözleşmeli öğretmenin çalıştığı yolundaki soruya ise “140 bin açığımız varsa, biz bunların bir kısmını sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalışıyoruzö yanıtı verdi. Personel Genel Müdürü Yalçın, yıllardır Bakanlığın açıklamaktan kaçındığı öğretmen açığı sayısın da ilk defa açıklamış oldu.



