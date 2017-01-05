T24 LogoT24 Logo
Yaşam

14 yıldır beklenen Keçiören Metrosu açılıyor

1,5 saatlik yol 16 dakikaya inecek

05 Ocak 2017 02:26

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 14 yıl önce inşaatına başlanan, 2011'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devredilerek yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu bugün açılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören (Şehitler-Gazino Durağı) arasında yapımı tamamlanan M4 Keçiören Metrosu'nun açılış töreni, bugün Keçiören Belediyesi önünde yapılacak.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılması bekleniyor.

AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3’lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre servis aralığı daha da kısalacak Keçiören Metrosu’ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu’na aktarma sağlanacak.

Keçiören’in trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

Bakanlıkça yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu'nda, yolcu taşımacılığına bugün başlanacak. 

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarıyla yapımına başladığı metro hattının bina ve inşaat yapım çalışmalarına 306 milyon 410 bin lira harcayarak inşaatı yüzde 43,19 seviyelerine getirmiş, 25 Mart 2011'de hattın yapımını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devretmişti. 

1,5 saatlik yol 16 dakikaya iniyor

AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Metronun, trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indireceği ifade ediliyor.

ETİKETLER

ankarakeçiörenmetro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24