14 yaşındaki kızın hamileliği 13 kişiyi tutuklattı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle hastane götürülen 14 yaşındaki bir kızın hamile olduğunun anlaşılması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, kızın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kiraz'ın Olgunlar köyünde yaşayan ve karın ağrısı şikayetiyle Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 14 yaşındaki G.Ö'nün 10 haftalık hamile olduğunu belirlenmesi üzerine doktorlar, olayı savcılığa intikal ettirdi. Kiraz Jandarma Komutanlığınca yapılan soruşturma sonucunda kızın, para karşılığı erkeklerle birlikte olduğu iddia edildi. Soruşturma sonucu 15 kişi gözaltına alındı ve Kiraz Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınanlardan, aralarında anne ve babanın da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Anne N.Ö. ile baba H.Ö'nün olaya göz yumdukları ve yetkili mercilere durumu bildirmedikleri gerekçesiyle, M.K, H.İ.C, Y.C, M.A, H.D, M.Y, A.A, H.D, R.E, A.D, N.K. da G.Ö'nün ifadesi ve yüzleştirilmeleri üzerine kızla ilişkiye girdikleri gerekçesiyle tutuklandılar.

13 kişi Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi.

Kızla ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklananlar arasında 75 yaşında bir kişinin de bulunduğu, hamile kızın bebeğinin babasının, yapılacak DNA testi sonrasında belirleneceği kaydedildi.

Kız çocuğunun, İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı öğrenildi.