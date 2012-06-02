14 yaşındaki kızı taciz eden 17 kişiden 2'si emniyet şube müdürü çıktı!

Sakarya’da 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 17 kişiden ikisinin Sakarya Emniyeti’nde görevli şube müdürleri E.T. ile N.Ş. olduğu ortaya çıktı.

3 öğrenci tutuklanırken, polis müdürlerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması ise tepkilere neden oldu.

Vatan gazetesinin haberine göre; Sakarya, önceki gün 14 yaşındaki bir kız öğrenciye yapılan cinsel istismar haberiyle sarsıldı. Bir lisede okuyan 14 yaşındaki kız öğrenciye, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 15 öğrenci ile 2 kamu görevlisinin cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 17 kişinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadeleri alındı. İfadesi alınanlardan biri serbest bırakılırken, 16 kişi mahkemeye sevkedildi. Önceki gün gece yarısına kadar sorgulanan şüphelilerden 13’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yaşları 16 ile 17 arasında değişen 3 öğrenci tutuklandı. Dün ise 11 öğrenci ile birlikte serbest bırakılan iki kamu görevlisinin ortaya çıkan kimlikleri şok etkisi yarattı.

Vatan’ın emniyet yetkililerinden aldığı bilgilere göre, cinsel istismar suçundan mahkemeye sevk edilip serbest bırakılan iki kamu görevlisinin Sakarya Emniyeti’nde Şube Müdürleri N.Ş. ve E.T. olduğu ifade edildi. ‘Yargılama sürecek’ Kız öğrencinin yaşadıklarını ailesine anlatması ve ailenin de suç duyurusunda bulunması ile ortaya çıkan olayda ise bir ayrıntı Sakarya’yı karıştırdı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Şube Müdürü N.Ş.’nin eşi L.Ş.’nin Sakarya’da hakim olduğu iddialar arasında yer aldı. Özellikle savcılık makamının tutuklanmasını talep ederek mahkemeye sevk etmesi, ancak mahkemenin sadece 3 öğrencinin tutukluluğuna karar verirken iki şube müdürü hakkında tutuksuz yargılanmasına karar vermesi tepkilere neden oldu. Diğer yandan savcılık her iki şube müdürünün serbest bırakılmasına da itiraz etti.

Soruşturma hakkında VATAN’a bilgi veren Sakarya Barosu Başkanı Nihat Nalbantoğlu, gözaltına alınan 14’ü öğrenci 16 kişiden 3’ünün tutulandığını söyledi. Tutuklanan 3 kişinin 16-17 yaşlarındaki öğrenciler olduğunu söyleyen Nalbantoğlu, serbest bırakılan 13 kişinin ise suçu inkar ettikleri için bırakıldığını ancak yargılanmalarına devam edileceğini söyledi.