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Yaşam
BBC Türkçe

14 yaşındaki her dört kızdan birinde depresyon görülüyor

10 binden fazla çocuk ve genci inceleyen araştırmacılar, 14 yaşındaki her dört kızdan birinde depresyon belirtileri görüldüğünü açıkladı. Sonuçlar, bedenleriyle barışık olmamaları ve sınav stresinin bu çocuklarda depresyonu tetiklediğini gösterdi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, 14 yaşındaki her dört kızdan birinde ve aynı yaştaki 10 erkek çocuğundan birinde, depresyon belirtileri görülüyor.

Liverpool Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, aileler ise bu yaştaki çocuklarının ruhsal sağlığındaki sorunları onların gözünden değerlendirmekte zorlanıyor, bazen de hafife alıyor.

Araştırmayı yürüten Praveetha Patalay ve ekibi, 2000 ve 2001 yılları arasında doğan 10 binden fazla çocuk ve gencin duygu ve kaygılarını paylaşmalarını istedi.

Sonuçlar, bedenleriyle barışık olmamaları ve sınav stresinin bu çocuklarda depresyonu tetiklediğini gösterdi.

Araştırmanın temel bulguları şöyle:

İngiltere'deki Ulusal Çocuk Bürosu'nun başkanı Anna Feuchtwang, çocuklukta yaşanan aile içi şiddet, kayıplar ya da aile bireylerinin ihmalleri gibi unsurların uzun yıllar boyunca etkisini gösterdiğini söyledi.

Feuchtwang, "En kötüsü de, gençler sorunlarıyla mücadele etmek için gidecekleri doğru mekanizmaları bulmakta zorlanıyor" diye konuştu ve ekledi:

"Bu nedenle depresyona erken müdahale için akıl sağlığı hizmetlerine kaynak ayrılması elzem."

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SonuçlarPraveetha PatalayUlusalBürosuAnna Feuchtwang

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