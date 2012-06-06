14 yaşındaki erkek çocuğa 4 yılda 65 kişi tecavüz etmiş!

Giresun'un Espiye ilçesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO)'nda 14 yaşındaki erkek öğrenci Ö.K.'ye dört yıl boyunca 65 erkek öğrencinin tecavüz ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İki ay önce Espiye İlçe Jandarması, YİBO 8. sınıf öğrencisi Ö.K. ile dört öğrencinin cinsel temasta bulunduğuna ilişkin okuldaki öğrenci iki kardeşten ihbar aldı. Yapılan tahkikat üzerine olay, Espiye Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etti. Espiye Cumhuriyet Savcılığı'nda pedagoglar gözetiminde yapılan kameralı sorguda 75 öğrenciden 65'inin Ö.K. ile bizzat cinsel temasta bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 65 öğrenci verdiği bilgide, 10 yaşında okula gelen Ö.K. ile dört yıl boyunca defalarca ilişkiye girdiklerini anlattı.

Ö.K. ise savcılıktaki ifadesinde ilk olarak dört yıl önce, okula başlamadan dört kişi tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Ö.K. bu olayın ardından yatılı olarak geldiği Espiye YİBO'da da dört yıl boyunca okuldaki arkadaşlarıyla bu tür cinsel ilişkiye girdiğini sorgusunda inkar etmedi. Savcılık sorgusunda Ö.K.'nin 'efemine' (kadınsı) davranışları olduğu, son olayda cinselliği bile bilmeyen küçük çocukları kendisinin yönlendirdiği belirlendi. Ö.K., dört erkek öğrenciyle de karşılıklı cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Ö.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda dört yıl önce kendisine tecavüzden yakalanan 20-22 yaşlarındaki şüphelilerden biri, birlikte olduklarını kısmen kabul edince ikinci şüpheli olan kardeşiyle birlikte tutuklandı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına sevk edilen 65 öğrencinin ise adli tıp muayeneleri devam ediyor. Adli Tıp, Ö.K.'nin beden ve ruh sağlığının bozulduğu, şüphelilerin fiilin hukuki anlam ve önemini kavrayacak zekaya sahip olduğu yönünde rapor verirse, yaşları 12'nin üzerinde olan öğrencilerden 45'i hakkında nitelikli cinsel ilişkiye girme suçundan 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası verilebilecek.

Yapılan savcılık araştırmalarında, bu olayın daha önceki yıllarda okulda yaşandığını, öğrencilerin olayı din ve ahlak kültürü öğretmenine bildirdiğini, öğretmenin olayı tutanakla kayıt altına aldığını, fakat çocukların 12-15 yaşından küçük olmasından dolayı adli mercilere bildirmesi gerekirken bildirmediği görüldü.

İlk sorgularda öğretmenlerle benzer bir ilişki olduğu yönünde bir bulguya ulaşamayan savcılık, olayın dört yıldır sürdüğü iddiaları üzerine 2008-2012 yılları arasında görev yapan yönetici ve öğretmenleri görevi ihmalden soruşturma izni çıkması halinde sorguya alacağı öğrenildi.

Bu olayın duyulması ile annesi ve babası ayrı olan Ö.K. önce İstanbul'da yaşayan babasının yanına gönderildi. Soruşturma derinleşince Espiye'ye çağrılarak SHÇEK korumasında başka bir okula nakli yapıldı.

Espiye Cumhuriyet Savcılığı, okul disiplin kurulu tutanaklarında bulunduğu halde adli makamlara bilgi

verilmeyen yedi olay hakkında da okul yönetimi hakında suç duyurusunda bulundu. Espiye YİBO'daki olayların yargıya intikal etmesi üzerine Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü iki müfettiş göndererek inceleme başlattı.