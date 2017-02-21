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Yaşam

14 yaşındaki çocuk, anne babası tutuklanınca intihara kalkıştı

14 yaşındaki S.A., polis müdahalesi ile kurtarıldı

21 Şubat 2017 22:56

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde yaşayan 14 yaşındaki S.A., uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle annesi ve babasının mahkûm olmasının ardından, üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalkıştı. Emniyet ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlanarak genci kurtardı.

Sabah’ta yer alan habere göre, İnegöl'de uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Papatya A. ile eşi İrfan A. geçen hafta cezaevine konuldu. Çiftin oğlu S.A., anne ve babasının cezaevine konulması üzerine geçirdiği bunalım sonucu Sinanbey Mahallesi Mesudiye sokaktaki evinin önünde pet meşrubat şişesine doldurduğu benzin ve çakmağı eline alarak, "Kendimi yakacağım" diye bağırmaya başladı.
 

Polis etkisiz hale getirdi

 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, 112 Acil Servis ve İnegöl itfaiye ekiplerini de çağırdı. Polis i genci ikna etmek için yoğun çaba harcarken, şişeden arada bir de üzerine benzin döken S.A. "Anne ve babamı tutukladınız, evde kardeşlerimle kaldım" diyerek bağırdı. Polis ekibindeki bir komiser, S.A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanıp elindeki bezin dolu şişeyi ve çakmağı aldı.

SB.A., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

 

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