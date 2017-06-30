14 yaşındaki çocuğun 8 yerinden bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Antalya'da 14 yaşındaki bir çocuk tarafından 8 yerinden bıçaklandığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.

NTV'nin haberine göre, 14 yaşındaki U.H.T'nin Göynük Mahallesi'nde bir kadını bıçakladığını söylemesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.



Çocuğun, ekiplere Ahu Ünal Aysal Anadolu Lisesi arkasında bulunan bir evi göstermesinin ardından, ekiplerin yaptığı incelemede kapının açık olduğu ve Ahıska Türkü ile evlenen Emel Yusupova'nın bıçaklandığı belirlendi.





Ağır yaralandı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Yusupova, Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. 8 yerinden bıçaklandığı belirlenen kadın, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.





Husumet iddiası

U.H.T'nin ailesi ile Emel Yusupova arasında husumet olduğu iddiasıyla Yusupova'yı bıçakladığı iddia edildi. Şüphelinin, akli dengesinin yerinde olup olmadığını araştırmak için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.