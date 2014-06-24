14 yaşındaki çocuğa tecavüz iddiası; 10 kişi için 75 yıla kadar hapis istemi

İzmir’in Urla İlçesi’nde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki D.B.’ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklanan 10 kişi hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 ile 75 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların genç kızla telefonla ve Whatsapp üzerinden bağlantı kurup, şantajla ilişkiye girdikleri belirtildi.

Urla İlçesi’nde ailesiyle yaşayan D.B., geçen Nisan ayında iddiaya göre bir yakınına, ilçedeki bazı kişilerin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Kızın yakını Urla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip şikâyet dilekçesi verdi. Savcılık, olayı soruşturması için Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ni görevlendirdi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takip sonucu D.B.’nin eve geç gittiğini ve eğitimini aksattığı, kendinden yaşça büyük kişiler ile alkol alıp, para karşılığı ilişkiye girdiğini tespit etti.

Fotoğraflarından teşhis etti

Cumhuriyet'in haberine göre, geçen 31 Mayıs’ta 15’i 18 yaşından küçük toplam 25 kişi gözaltına alındı. Yaşı küçük 15 zanlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi, sonrasında denetimli serbestlik kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 10 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece ’çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı. D.B., ise devlet korumasına alındı.

Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan ’Çocuk izlem merkezi’nde psikologlar eşliğinde ifade veren D.B. kendisiyle ilişkiye giren sanıkları fotoğraflarından tek tek teşhis etti.

‘Bana söyleriz diye tehdit ettiler’

Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı İsa Tadık, ortaokul öğrencisi D.B., ile ters ilişkiye giren T.B., F.M., T.D., B.İ., N.D., Ö.K., O.İ., H.Ç., U.K. ve N.C., hakkında ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından, ağır ceza mahkemesinde yargılanmaları için iddianame hazırladı.

Savcı Tadık, sanıkların genç kızı telefonla arayıp, okuduğu okulunun önünden Otomobil ve motosikletlerle alıp, önce birlikte alkol aldıklarını, değişik yerlerde ilişkiye girdiklerini, bazılarının da ilişkiye girdikleri için kıza 30 ile 50 lira arasında para verdiklerini belirtti. Sanıkların birçoğunun arkadaş oldukları, bazılarının genç kızın arkadaşıyla ilişkiye girdiğini bildiği ve bu durumu babasına söyleme tehdidiyle birlikte oldukları, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, genç kızın bakire olduğu, sanıkların kızla anal yoldan ilişkiye girdiklerini, alınan raporda da genç kızın olaydan dolayı ’ruh ve beden sağlığı’nın bozulduğunu vurguladı.

Para verdiler

Sanık U.K.’nın genç kızla ormanlık alanda ve evinde üç kez ilişkiye girdiği, ilişki karşılığı ilçede esnaf olan sanık H.Ç.’nin 50, T.B.’nin 40 ve F.M.’nin 30 lira verdikleri belirtildi. 10 tutuklu sanık 25 ile 75 yıl arasında hapis cezası istemiyle önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hâkim önüne çıkacak. Yaşları 18’den küçük olan 15 tutuksuz sanık hakkında ise çocuk mahkemesinde ayrı dava açılacak.