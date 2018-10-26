14 yaşında ölen oğluna yazdığı mektup duygulandırdı

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, doğuştan otizmli 14 yaşındaki Gürkan Kardaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen Gürkan\'ın annesi Fatma Kardaş\'ın, oğlu için geçen yıl yazdığı \'Canım oğlum, gözbebeğim\' başlıklı mektup, okuyanları duygulandırdı.

Kilimli ilçesine bağlı Şirin Köy\'de yaşayan Fatma Kardaş (44) ile Türkiye Taşkömürü Kurumu\'ndan emekli maden işçisi Cemal Kardaş\'ın (47) iki çocuğundan biri olan Gürkan Kardaş, otizmli olarak dünyaya geldi. Çocuklarını tedavisi için büyük mücadele veren Kardaş ailesi, otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Otizm Dernekleri Federasyonu(ODFED) Zonguldak Şubesi\'nde aktif görevlerde bulundu. Baba Cemal Kardaş, eşiyle birlikte oğlunu yaşatmak için çok mücadele ettiklerini söyledi. Çok üzgün olduklarını ifade eden Kardaş, \"Otizmli aileler çok sıkıntılar yaşıyor. Çok zor bir hastalık. Çok zor durumda olan aileler var. Ben bunu 14 yıl yaşadım. Mücadele ettik, yürüyüşler yaptık sesimizi duyurmak için. Annesi de çok mücadele ettik. Annesinin ona yazdığımı mektup var. Otizme dikkat çekilmesi için oğlumun adının yaşatılmasını istiyorum. Otizmi bilmeyen çok insan var. Biraz daha üzerinde durursak bu çocukları kazanacağız\" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOĞRAĞA VERİLDİ

Çevresinde çok sevilen Gürkan Kardaş, geçen hafta İzmir\'de bulunan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağırlaşan Gürkan, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Gürkan\'ın ölümü, Zonguldak\'ta ki sevenlerini yasa boğdu. Gürkan Kardaş\'ın cenazesi Şirin köye götürüldü. Gürkan Kardaş\'ın evinde alınan helallik sırasında annesi Fatma Kardaş, güçlükle ayakta durdu. Şirin Köy Camii\'nde kılınan cenaze namazında baba Cemal Kardaş, taziyeleri kabul etti. Gürkan Kardaş, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

ANNESİNDEN DUYGUSAL MEKTUP

Anne Fatma Kardaş, geçen yıl Dünya Otizm Farkındalık Günü\'nde oğluna yazdığı duygusal mektup, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı. \'Canım oğlum, gözbebeğim\' diye başlayan mektupta Fatma Kardaş, oğluna karşı hissettiği duyguları şöyle yazdı:

\"Senin için hissettiklerim o kadar yoğun duygular ki ama ne yazarak ne de konuşarak bitiremem ve seni kısaca şöyle anlatabilirim. Sen benim için dışarıdan baktığımda muhteşem görünümlü camdan bir evsin ve üzerine öyle bir güneş vurmuş ki ben o evin yani senin içini göremiyorum. O evin içini görememek, ne yaşadığını bilememek yüreğimi parçalıyor. Canım oğlum. Rabbim bana verdiği güçle umuyorum bir gün o güneşin önüne küçükte olsa bir bulut gelecek. Ben o evin içini biraz da olsa görebileceğim. Umudumu yitirmiyorum ve seni çok seviyorum. Kalbimin yarısı.\"

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Fatma Kardaş\'ın arkadaşları mektubun altına, destek mesajlar attı. Bir arkadaşına cevap veren Fatma Kardaş, \"Rabbim güç veriyor. Ben çok sabırlı biriyim. Bu aralar biraz kalbim yoruldu. Dün otizmli çocuklar günüydü tabi insan duygulanıyor. Ne diyelim? Sınavımız...\" diye yazdığı görüldü.



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