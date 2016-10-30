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Yaşam

14 yaşında çocuğa tecavüz etti; şikayet edilmeyince serbest kaldı!

Baba M.B. "Kızımı 14 yaşında hamile bırakan bu adam nasıl olur da serbest kalır anlayamıyorum" diye konuştu

30 Ekim 2016 17:02

Konya’da bir kafe sahibi yanında çalışan 14 yaşındaki kıza tecavüz etti. 14 yaşındaki kız çocuğu şikayetçi olmayınca zanlı serbest kaldı.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya’da kafenin sahibinin tecavüzü sonucu hamile kalan 14 yaşındaki kız çocuğu şikâyetçi olmayınca zanlı serbest kaldı. 14 yaşındaki C.B., anne ve babasının boşanmasının ardından, velayeti babasında olmasına rağmen annesinin yanında yaşıyordu. 8’inci sınıfta okurken eğitimini yarım bıraktı ve bir kafede garson olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre C.B., kafe sahibi 28 yaşındaki Ö.K.’nın istismarına uğradı. Kızının hareketlerinden şüphelenen baba M.B. yaptığı araştırmada C.B.’nin okulu bıraktığını ve tecavüz sonucu hamile kaldığını öğrenince polise şikâyette bulundu. Kontrollerde 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan kız çocuğunun, savcılık ifadesinde Ö.K.’yla rızasıyla ilişkiye girdiklerini söyleyip şikâyetçi olmadığı belirtildi.

25 Ekim’de gözaltına alınan Ö.K. da savcılıkta C.B.’nin ‘18 yaşındayım’ dediğini rızasıyla ilişkiye girdiğini söyledi. Şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın ardından C.B. devlet tarafından korumaya alınıp yurda yerleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri C.B. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu, her türlü kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını belirtti. Yetkililer, konuyla ilgili olarak kendilerinin de hukuki başvuruyu kısa sürede yapacaklarını kaydetti. 

"Nasıl serbest kalıt?"

Zanlının tutuklanmasını beklerken savcılık kararı karşısında şaşkına döndüğünü belirten baba M.B. şunları söyledi: “Kızımı 14 yaşında hamile bırakan bu adam nasıl olur da serbest kalır anlayamıyorum. Maddi durumum olmadığı için avukat tutamıyorum. Kendim adliyeye gittiğim zaman bilgi alamıyorum. Bu adamın bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Kızımın yaşını büyük söylediğini ifade etmiş. Sen yanında çalıştıracağın insanın nüfus kâğıdına bakmaz mısın, bu nasıl yalan? Çocuk evliliklerine karşı çıkan devlet 14 yaşındaki bir çocuğu kandırarak hamile bırakan bir adamı nasıl serbest bırakır?”

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