14 yaşında Cambridge'e kabul edildi

T24 - 14 yaşındaki matematik dehası, Birleşik Krallık'ın saygın üniversitesi Cambridge'e kabul edildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Arran Fernandez'in dünyanın en zor elde edilen diplomalarından birine hazırlanmak üzere, Ekim ayından itibaren kuruma kabul edildiği belirtildi.



Çocuğun gelecekteki hocalarından biri olan Profesör David Cardwell, fizikten de matematikten aldığı ''A'' notunu alması koşuluyla Arran'ın Ekim 2010'dan itibaren üniversiteye geleceğini, kendisini geliştirmesine yardım edileceğini, bunun yanı sıra da akademik yaşantısının zengin ve üretken olmasını sağlamak için ortam yaratılacağını kaydetti.



Çocuğun babası da, oğlu Arran'ın 1773'de 14 yaşında üniversiteye kabul edilen William Pitt'den sonra en genç üniversiteli olacağını ifade etti. William Pitt, 1783-1801 ve 1804-1806'da olmak üzere iki kez Birleşik Krallık'ta başbakan olarak görev yapmıştı.



İngiltere'nin güneydoğusundaki Surrey'de yaşayan Arran, eğitimini evinde sürdürüyor. Arran'ın gelecekte alacağı diplomayı daha önce Isaac Newton ve Stephen Hawking gibi dünyaca tanınmış dahiler almıştı.



1995 doğumlu Arran, 2003 yılında, ortaokulu dışarıdan bitirme sınavında ileri matematikte üstün bir başarı göstermiş ve o zaman yaptığı bir açıklamada ''matematiği çok sevdiğini, matematikçi, ağır vasıta sürücüsü ya da uzay kaşifi olmak istediğini'' söylemişti. Ancak Arran, şimdilerde matematikçi olmayı istiyor ve Riemann'ın hipoteziyle ilgilenmek istiyor.

