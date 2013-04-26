14. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 2 Mayıs'ta başlıyor

26 Nisan 2013 17:04
Devlet Tiyatroları 14.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Trabzon'da gerçekleştirilecek. 7 ülkeden Tiyatro kumpanyalarının katılacağı festival 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Çin, Yunanistan, Lübnan, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan ve Romanya’nın birer oyun sahneleyeceği, ev sahibi Devlet Tiyatrolarının ise biri çocuk 3’ü yetişkin toplam 4 oyunla perde açacağı festival 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Festival boyunca, çeşitli atölye çalışmaları, seminer ve belgesel gösterimleri gerçekleşecek Ayrıca, festival boyunca, Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde “Devlet Tiyatrolarının 60.Yılında 60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri “ isimli afiş sergisi gezilebilinecek.
2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’ te Meydan Parkındaki Açılış Töreni ve saat 20.00’ de Atapark Haluk Ongan Sahnesinde Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun “Bu da geçer ya hu” adlı oyunu ile başlayacak festival, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de Atapark Haluk Ongan Sahnesinde Romanya D.P.Tiyatrosu’nun “İkimiz” isimli oyununun sahnelenmesiyle son bulacak.
Festivalin programı şöyle:
14. ULUSLARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ
|
TARİH
|
HALUK ONGAN SAHNESİ
|
HÜSEYİN KAZAZ SAHNESİ
|
ALTERNATİF MEKAN&ETKİNLİKLER
|
HALUK ONGAN
SAHNESİ
ETKİNLİKLER
|
02.05.2013
PERŞEMBE
|
TÜRKİYE
20.00
Trabzon Devlet Tiyatrosu
Bu da Geçer Ya Hu
|
|
AÇILIŞ TÖRENİ
Meydan Park
…………………………………………….
“Trabzon YemekleriSunumu’
Haluk Ongan Sahnesi Bahçesi
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
03.05.2013
CUMA
|
ÇİN
Yuju Operası
Rüzgarlı Kamelya
20.00
|
|
YUNANİSTAN
‘Uluslararası Tiyatro Kültürleri’ Buluşması
ZORLU OTEL
13:00
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
04.05.2013
CUMARTESİ
|
ÇİN
Yuju Operası
Rüzgarlı Kamelya
20.00
|
|
Atölye Çalışması
Bireysellikten Kolektife Yolculuk
Halil Ayan Salonu
14.00
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
05.05.2013 PAZAR
|
TÜRKİYE
Antalya Devlet Tiyatrosu
Othello
20.00
|
LÜBNAN
Spring Tiyatrosu
Savaş Kadınları
18.00
|
Atölye Çalışması
Bireysellikten Kolektife Yolculuk
Halil Ayan Salonu
14.00
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
06.05.2013
PAZARTESİ
|
TÜRKİYE
Antalya Devlet Tiyatrosu
Othello
20.00
|
|
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
07.05.2013
SALI
|
BULGARİSTAN
“Lyubomir Kabakchiev”
Tiyatrosu
Ejderhanın Düğünü
20.00
|
TÜRKİYE
Adana Devlet Tiyatrosu
Yedi Köyün Yargıcı (Ç.O)
13:00
|
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
08.05.2013
ÇARŞAMBA
|
BULGARİSTAN
“Lyubomir Kabakchiev”
Tiyatrosu
Ejderhanın Düğünü
20.00
|
TÜRKİYE
Adana Devlet Tiyatrosu
Yedi Köyün Yargıcı (Ç.O)
13:00
|
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
09.05.2013
PERŞEMBE
|
MAKEDONYA
Comedy Tiyatrosu
Hepimize Birer Çukur
20.00
|
TÜRKİYE
Adana Devlet Tiyatrosu
Yedi Köyün Yargıcı (Ç.O)
13:00
|
Atölye Çalışması
Atık Malzemelerden Kukla Yapım Atölyesi
Halil Ayan Salonu
10:00
………………………………….
Seminer ve Belgesel Gösterimi
Bir Yokmuş Bir Varmış
Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Trabzon Sanat Evi
14:00
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
10.05.2013
CUMA
|
MAKEDONYA
Comedy Tiyatrosu
Hepimize Birer Çukur
20.00
|
TÜRKİYE
Adana Devlet Tiyatrosu
Yedi Köyün Yargıcı (Ç.O)
13:00
|
Atölye Çalışması
Atık Malzemelerden Kukla Yapım Atölyesi
Halil Ayan Salonu
14:00
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
11.05.2013 CUMARTESİ
|
TÜRKİYE
Ankara Devlet Tiyatrosu
Ben Ödüyorum
15.00/20.00
|
|
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
12.05.2013 PAZAR
|
TÜRKİYE
Ankara Devlet Tiyatrosu
Ben Ödüyorum
20.00
|
|
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
13.05.2013 PAZARTESİ
|
GÜRCİSTAN
Tumanishvili Tiyatrosu
Çığ
20.00
|
|
Atölye Çalışması
Çağdaş Sahne Tasarımı Üzerine Aykırı Düşünceler
KTÜ Mimarlık Fakültesi
13:00
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
14.05.2013 SALI
|
ROMANYA
Passe-Partout D.P.Tiyatrosu
İkimiz
20.00
|
|
Atölye Çalışması
Hareket Laboratuvarı
Halil Ayan Salonu
10.30
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
|
15.05.2013
ÇARŞAMBA
|
ROMANYA
Passe-Partout D.P.Tiyatrosu
İkimiz
18.00
|
|
Atölye Çalışması
Hareket Laboratuvarı
Halil Ayan Salonu
10.30
|
Afiş Sergisi
Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında
60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri
© Tüm hakları saklıdır.