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Kültür-Sanat

14. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 2 Mayıs'ta başlıyor

Devlet Tiyatroları bir çocuk, 3 yetişkin oyun ile perde açacak

26 Nisan 2013 17:04

Devlet Tiyatroları 14.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Trabzon'da gerçekleştirilecek. 7 ülkeden Tiyatro kumpanyalarının katılacağı festival 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çin, Yunanistan, Lübnan, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan ve Romanya’nın birer oyun sahneleyeceği, ev sahibi Devlet Tiyatrolarının ise biri çocuk 3’ü yetişkin toplam 4 oyunla perde açacağı festival 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festival boyunca, çeşitli atölye çalışmaları, seminer ve belgesel gösterimleri gerçekleşecek Ayrıca, festival boyunca,  Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde “Devlet Tiyatrolarının 60.Yılında 60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri “ isimli afiş sergisi gezilebilinecek.

2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’ te Meydan Parkındaki Açılış Töreni ve saat 20.00’ de Atapark Haluk Ongan Sahnesinde Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun “Bu da geçer ya hu” adlı oyunu ile başlayacak festival, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de Atapark Haluk Ongan Sahnesinde Romanya D.P.Tiyatrosu’nun “İkimiz” isimli oyununun sahnelenmesiyle son bulacak.

Festivalin programı şöyle:

 

 

14. ULUSLARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ

 

TARİH

 HALUK ONGAN SAHNESİ

HÜSEYİN KAZAZ SAHNESİ

ALTERNATİF MEKAN&ETKİNLİKLER

HALUK ONGAN

SAHNESİ

ETKİNLİKLER

02.05.2013

PERŞEMBE

 

TÜRKİYE

20.00

Trabzon Devlet Tiyatrosu

Bu da Geçer Ya Hu

 

                     AÇILIŞ TÖRENİ

                       Meydan Park

…………………………………………….

         “Trabzon YemekleriSunumu’             

         Haluk Ongan Sahnesi Bahçesi

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

03.05.2013

CUMA

ÇİN

Yuju Operası

Rüzgarlı Kamelya

20.00

 

              

             YUNANİSTAN

 

 ‘Uluslararası Tiyatro Kültürleri’ Buluşması

ZORLU OTEL

13:00

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

04.05.2013

CUMARTESİ

 

ÇİN

Yuju Operası

 Rüzgarlı Kamelya

                     20.00

 

                 Atölye Çalışması

 

Bireysellikten Kolektife Yolculuk

Halil Ayan Salonu

14.00

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

05.05.2013 PAZAR

 

TÜRKİYE

Antalya Devlet Tiyatrosu

Othello

20.00

LÜBNAN

Spring Tiyatrosu

Savaş Kadınları

18.00

                   Atölye Çalışması

   Bireysellikten Kolektife Yolculuk

                    Halil Ayan Salonu

                               14.00

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

06.05.2013

PAZARTESİ

 

TÜRKİYE

Antalya Devlet Tiyatrosu

Othello

20.00

 

 

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

07.05.2013

SALI

 

BULGARİSTAN

“Lyubomir Kabakchiev”

Tiyatrosu

Ejderhanın Düğünü

20.00

                   

   TÜRKİYE

Adana Devlet Tiyatrosu

Yedi Köyün Yargıcı (Ç.O)

13:00

 

 

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

08.05.2013

ÇARŞAMBA

 

BULGARİSTAN

“Lyubomir Kabakchiev”

Tiyatrosu

Ejderhanın Düğünü

20.00

                     

     TÜRKİYE

Adana Devlet Tiyatrosu

Yedi Köyün Yargıcı (Ç.O)

 

                                                            

           13:00

            

 

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

09.05.2013

PERŞEMBE

 

MAKEDONYA

Comedy Tiyatrosu

Hepimize Birer Çukur

20.00

 

 

 

TÜRKİYE

Adana Devlet Tiyatrosu

Yedi Köyün Yargıcı (Ç.O)

13:00

 

 

             

              Atölye Çalışması

 

Atık Malzemelerden Kukla Yapım Atölyesi

Halil Ayan Salonu

                     10:00

………………………………….

Seminer ve Belgesel Gösterimi

Bir Yokmuş Bir Varmış

Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Trabzon Sanat Evi

                    14:00

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

10.05.2013

CUMA

 

MAKEDONYA

Comedy Tiyatrosu

Hepimize Birer Çukur

20.00

TÜRKİYE

Adana Devlet Tiyatrosu

Yedi Köyün Yargıcı (Ç.O)

13:00

 

              

                    Atölye Çalışması                 

Atık Malzemelerden Kukla Yapım Atölyesi

Halil Ayan Salonu

                            14:00

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

 

11.05.2013 CUMARTESİ

 

             TÜRKİYE

Ankara Devlet Tiyatrosu

Ben Ödüyorum

15.00/20.00

 

 

      

 

 

 

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

12.05.2013 PAZAR

TÜRKİYE

Ankara Devlet Tiyatrosu

Ben Ödüyorum

20.00

 

 

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

13.05.2013 PAZARTESİ

 

GÜRCİSTAN

Tumanishvili Tiyatrosu

Çığ

20.00

 

 

             Atölye Çalışması

 

Çağdaş Sahne Tasarımı Üzerine Aykırı Düşünceler

KTÜ Mimarlık Fakültesi

                   13:00

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

14.05.2013 SALI

 

 

ROMANYA

Passe-Partout D.P.Tiyatrosu

İkimiz

                          

               20.00

 

 

 

 

         Atölye Çalışması

Hareket Laboratuvarı

Halil Ayan Salonu

10.30

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

15.05.2013

ÇARŞAMBA

 

 

ROMANYA

Passe-Partout D.P.Tiyatrosu

İkimiz

                          

                18.00

 

 

 

          Atölye Çalışması

Hareket Laboratuvarı

Halil Ayan Salonu

10.30

Afiş Sergisi

Devlet Tiyatrolarının 60. Yılında

60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri

 

 

 

 

 

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