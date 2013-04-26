14. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 2 Mayıs'ta başlıyor

Devlet Tiyatroları 14.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Trabzon'da gerçekleştirilecek. 7 ülkeden Tiyatro kumpanyalarının katılacağı festival 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çin, Yunanistan, Lübnan, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan ve Romanya’nın birer oyun sahneleyeceği, ev sahibi Devlet Tiyatrolarının ise biri çocuk 3’ü yetişkin toplam 4 oyunla perde açacağı festival 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festival boyunca, çeşitli atölye çalışmaları, seminer ve belgesel gösterimleri gerçekleşecek Ayrıca, festival boyunca, Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde “Devlet Tiyatrolarının 60.Yılında 60 Yerli Oyunun Dünya Prömiyeri “ isimli afiş sergisi gezilebilinecek.

2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’ te Meydan Parkındaki Açılış Töreni ve saat 20.00’ de Atapark Haluk Ongan Sahnesinde Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun “Bu da geçer ya hu” adlı oyunu ile başlayacak festival, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de Atapark Haluk Ongan Sahnesinde Romanya D.P.Tiyatrosu’nun “İkimiz” isimli oyununun sahnelenmesiyle son bulacak.

Festivalin programı şöyle:

14. ULUSLARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ