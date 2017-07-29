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14 suçtan aranan çete lideri yakalandı

İzmir'deki bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

29 Temmuz 2017 12:36

Organize suç çete lideri ve Ankara'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen cezaevi firarisi Kadir İnan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'de gözaltına alındı ve Ankara'ya getirildi.

14 ayrı suçtan aranıyordu

Hürriyet'te yer alan habere göreEmniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleştirilen birçok uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı olayın faili olduğu tespit edilen, 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi İnan'ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini tespit eden Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çete elebaşı ve beraberindekileri takibe aldı.

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de bir süre takip edilen Kadir İnan ve beraberindeki 3 kişi, polis ekipleri tarafından İzmir'deki bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan, İnan'a ait olduğu tespit edilen yatın kaptanı olduğu öğrenilen kişi de yakalandı.

Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından gece saatlerinde tarifeli uçakla Ankara'ya getirildi. Özel harekat ekipleri tarafından uçaktan indirilen Kadir İnan ve beraberindekiler, geniş güvenlik önemleri altında Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere Esenboğa Havaalanı'ndan ayrıldı.

 

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