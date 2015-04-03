14 Şubat'ta Nilüfer'le konser veren Kayahan, 'hakkınızı helal edin' demişti

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata veda eden Türk müziğinin büyük ustalarından Kayahan, en son 14 Şubat'ta Nilüfer ile birlikte konser vermişti. Konserde “Benden size hakkım helal, siz de hakkınızı helal edin. Yakında daha rahat kalkacağım günler olacak. Hayal edin, hayal ettiğiniz sürece yaşarsınız” sözleri hem eşini hem de meydanı dolduran sevenlerini ağlatmıştı.

Kayahan'a 1990 yılında kanser teşhisi kondu. 11 yıl sonra hastalık tekrar etti. Geçirdiği dört ameliyat ve radyoterapi tedavisi sonucu sağlığına kavuşan Kayahan, üçüncü kez aynı tatsız haberi aldı.

İlk olarak 1990’da bacağında çıkan yağ bezesine baktırmak için gittiği hastanede kansere yakalandığı fark edilen, altı ay ömür biçilen ama pes etmeyen Kayahan, hastalık 11 yıl sonra aynı yerden nüksettiğinde de yılmamıştı.

Geçirdiği dört ameliyat ve radyoterapi tedavisi sonucu sağlığına kavuşan Kayahan, üçüncü kez aynı tatsız haberi aldı ve kemoterapiye başladı. Kanserle 21 yıl mücadele eden Kayahan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayahan'ın Nilüfer'le yaptığı son düete ilişkin video şöyle: