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Yaşam

14 Şubat selfie'si için çıktığı kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı

Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesinde yaşanan kazada yaralanan M.A, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı

14 Şubat 2018 21:00

Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla selfie çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, M.A. (27) ve kız arkadaşı A.K. (23), Sevgililer Günü dolayısıyla öz çekim yapmak amacıyla kayalıklara çıktı. M.A, kız arkadaşıyla öz çekim yaptıkları sırada ayağının kayması sonucu dengesinin kaybederek kayalıklardan düştü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ve AFAD ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan M.A, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan M.A'nın vücudunun çeşitli yerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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