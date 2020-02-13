14 Şubat geldi çattı, çiçek fiyatları ikiye katlandı

Antalya'dan, Hollanda başta olmak üzere 27 Avrupa ülkesine, 14 Şubat Sevgililer Günü için 6,5 milyon dolar değerinde çiçek ihraç edilirken, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle fiyatların ikiye katlandığı belirtildi.

Türkiye'deki kesme çiçek ihracatının yüzde 95'ini karşılayan Antalya'da aralarında İngiltere, Almanya, Hollanda'nın da bulunduğu 27 Avrupa ülkesine 60 milyon dal ihracat yapıldığını belirten, Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, kırmızı çiçeklerin tercih edildiğini söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü heyecanla çiçekçiler ise hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı gülün tane fiyatı, Sevgililer Günü nedeniyle 10 TL ile 25 TL arasında değişirken, fiyatlarda yüzde 50 artış olduğu belirtiliyor. (DHA)