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14 kişilik minibüste 43 kaçak yakalandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollarla giren çoğu çocuk, 43 Iraklı, 14 kişilik minibüsle Ankara'ya giderken jandarma tarafından yakalandı

16 Aralık 2017 16:42

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Türkiye\'ye kaçak yollarla giren çoğu çocuk, 43 Iraklı, 14 kişilik minibüsle Ankara\'ya giderken jandarma tarafından yakalandı.
Adana-Aksaray Karayolu Zengen Mevkii\'nde denetim yapan jandarma ekipleri, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında içi tıka basa dolu bir minibüsü durdurdu. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri, A.C. yönetimindeki 81 DT 832 plakalı minibüsün kapısını açtırdıklarında, 14 kişilik minibüste çoğunluğu çocuk, 43 Irak vatandaşını yakaladı. Kaçakların ülkelerinden önce Suriye\'ye oradan da Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinden Türkiye\'ye giriş yaptıkları anlaşıldı. Ankara\'ya gitmek istedikleri belirtilen Iraklılar, Ereğli ilçesindeki Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi\'nin spor salonunda bekletiliyor. Minibüs sürücüsü A.C. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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