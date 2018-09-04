14 kişilik minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN\'da polisin, Çaldıran-Muradiye karayolunda durdurduğu minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 40 kaçak göçmen yakalandı.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran-Muradiye karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün kapılarını açan polis, 14 kişilik minibüste 29\'u Afganistan, 9\'u Irak ve 2\'si Pakistan uyruklu olmak üzere 40 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi\'ne teslim edilirken, minibüs sürücüsü B.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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