14 kişi Erciş'te 15 kız öğrenciye tecavüz etti

T24 - Erciş'te Siirt benzeri skandal: Zabıtadan güvenlik görevlisine kadar ilçede 14 kişi, kız öğrenciye tecavüz zanlısı Siirt’te ilköğretim okulu öğrencisi çocuklara tecavüz skandalının izleri silinmeden, bu olayın bir benzeri de Erciş’te ortaya çıktı.



Yolda bulunan bir ‘flaş disk’teki görüntülerin emniyet yetkililerine verilmesi üzerine, Ömer Aslaner isimli belediye zabıtasının, 15 yaşındaki kız öğrencinin zorla çektiği çıplak görüntülerini şantaj malzemesi olarak kullanarak tecavüz ettiğini ve fuhuşa sürüklediğini öğrendi. Olaya savcılık el koyup gizlilik kararı alırken, BDP’li Fatma Kurtulan konuyu Meclis’e taşıdı.



Türkiye ilk olarak Siirt’te ilköğretim öğrencisi dört kızın, aralarında okul müdür yardımcısı ve kamu görevlilerinin de olduğu 15 kişinin tecavüzüne uğradığı haberiyle sarsılmıştı.



Radikal Gazetesi'nden Rifat Başaran'ın haberine göre; içinde yine kamu görevlilerinin bulunduğu bir başka olay Van’ın Erciş ilçesinde ortaya çıktı. BDP’li Kurtulan, Erciş’teki tecavüz olayıyla ilgili Meclis araştırması istedi. Kurtulan’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergenin gerekçesine göre; belediye zabıtası Ömer Aslaner, lisede okuyan 15 yaşındaki bir kızın zorla, çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptı ve tecavüz etti. Kız öğrenci, ardından aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 14 kişinin daha cinsel istismarına maruz kaldı.



Olay, bir vatandaşın Aslaner’in kaybettiği görüntülerin kayıtlı olduğu ‘flaş diski’ bularak, polise teslim etmesiyle ortaya çıktı. Aslaner tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı. Ailesinden alınan mağdur çocuk, Van Valiliği tarafından çocuk yetiştirme kurumuna verildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatan Erciş Cumhuriyet Savcılığı’nın ise dosyada gizlilik kararı aldığı belirtildi.





Gizlendi iddiası



Meclis’e verilen önergenin gerekçesinde Aslaner’in, mağdurenin eğitim gördüğü okulda folklor dersleri verdiği belirtilerek, “Kimi öğrenciler, Aslaner’in okuldan başka kızları arabasına alıp gittiğini gördüklerini anlatmışlardır. Bu durumdan okul idaresinin de haberinin olduğuna dair iddialar var” denildi. Kurtulan şöyle devam etti: “Yakın zamanda, çocukların cinsel zorla istismara maruz kaldığı olaylar yaşanmıştır. Cinsel istismar iddiaları bütün boyutlarıyla incelenmemekte, savcılık soruşturmayı derinleştirmemekte, olayların vardığı boyutlar kamuoyundan gizlenmekte ve davalar aylarca ciddi bir araştırma yapılmadan devam etmektedir. Tecavüz suçu ile sorgulananlar ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, soruşturmalar bir türlü sonlanmamaktadır.”





