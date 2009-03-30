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Politika

14. kez muhtar seçildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 63 yıldır muhtarlık yapan kişi, aynı mahalleden 14. kez muhtar seçildi.

30 Mart 2009 03:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 63 yıldır muhtarlık yapan kişi, aynı mahalleden 14. kez muhtar seçildi.

Fethiye'de 1946 yılında 26 yaşındayken Kesikkapı Mahallesi'nden muhtar seçilen ve aralıksız tam 63 yıldır aynı mahalleden muhtarlık seçimlerini kazanan 89 yaşındaki Hasan Şeröz, 29 Mart Yerel Seçimleri'nde Kesikkapı mahalle muhtarlığı için yarıştığı 4 adayı geride bıraktı.

Mahalle sakinleri, seçimde 1300 oydan 450'sini alan Hasan Şeröz'e, "Rekortmen Muhtar" lakabını taktı. Muhtar Şeröz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir seçim afişi dağıtmadan seçimleri kazandığını ifade ederek, "Bu son dönemde yeniden muhtar seçildiğim için mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Demokrasinin güzelliğini 4 adayla yarışarak bir kez daha gösterdim. Şu anda 89 yaşındayım. Sağlığım yerinde olursa 94 yaşıma kadar muhtarlık yapacağım. Bana herkes asırlık muhtar diyor" diye konuştu.

(AA)

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