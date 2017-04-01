14 kez ameliyat geçirdi; beyin merkezi açtı

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında yaralanıp beyin kanaması teşhisiyle 17 gün yoğun bakımda kalan ve 14 kez beyin ameliyatı olan genç kadın, azmiyle yaşama tutundu; üniversiteyi bitirdikten sonra Muğla'da Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi açtı.

Hürriyet'in haberine göre, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı 25 yaşındaki Özge Karakuş, İstanbul'da 23 Mart 2014 tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi koyulan Özge Karakuş, yoğun bakım servisinde 17 gün tedavi gördü. 4 ay boyunca hastanede tedavisi süren Karakuş'un en büyük destekçisi ailesi oldu. 14 beyin ameliyatı geçiren Karakuş, tedavisinin ardından üniversite öğrenimini tamamladı.

İstanbul'da kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi olan 'neurofeedback' eğitimi alan Karakuş, Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde, Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi açtı.

"Psikoloji bilgilerimi ve neurofeedback yöntemini kullanabilmek için işyerimi açtım"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş'un kızı Özge Karakuş, geçirdiği o zor günleri de şöyle anlattı: Tedavi sürecimde beyin psikolojisine ilgi duydum. Taburcu edildikten sonra yarım kalan okulumu başarıyla bitirerek mezun oldum. Kaza sonucu oluşan psikolojik ve fizyolojik birtakım sorunlarım için 'neurofeedback' eğitimi alarak Muğla'ya memleketime döndüm. Yıllardır edindiğim psikoloji bilgilerini ve 'neurofeedback' yöntemini uygulayarak ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için işyerimi açtım."

Neurofeedback nedir?

Neurofeedback, biofeedback disiplini çerçevesinde, beyin dalgalarının eğitilmesiyle uğraşır. Biofeedback, genel olarak insan bedenindeki fizyolojik tepkileri ölçmek için birtakım araçlardan faydalanan bir tedavi tekniğidir. Bu araçlar, vücut sistemleri üzerinde hastaya geribildirim verir ve hasta daha sonra bu sistemleri nasıl değiştirmesi gerektiğini öğrenir. Genel olarak etki alanındaki başlıklar anksiyete, depresyon spektrumu, dikkat-hafıza sorunları, stres, öğrenme ve davranış bozuklukları, migren ve kronik baş ağrıları, uyku bozukluklarından oluşmaktadır.