14 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Danimarka
GALATASARAY
12.00 Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor mücadelesinin çalışmalarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek
DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİ
-- D Grubu --
22.30 Burkina Faso - Yeşil Burun Adaları
22.30 Senegal - Güney Afrika
ÜLKELER ARASI HAZIRLIK MAÇLARI
14.35 Çin - Kolombiya
19.30 Nijerya - Arjantin
19.30 Katar - İzlanda
20.00 Slovakya - Norveç
21.45 Rusya - İspanya
22.00 Romanya - Hollanda
22.15 Almanya - Fransa
22.45 Avusturya - Uruguay
22.45 Belçika - Japonya
22.45 Galler - Panama
23.00 İngiltere - Brezilya
23.45 Portekiz - ABD
U21 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
-- 6. Grup --
17.00 Türkiye - Belçika
BASKETBOL
THY AVRUPA LİGİ
22.05 Maccabi FOX - Anadolu Efes
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
-- C Grubu --
19.30 Banvit - Estudiantes
-- B Grubu --
22.00 Riesen Ludwigsburg - Gaziantep Basketbol
FIBA AVRUPA KUPASI
-- G Grubu --
22.30 Belfius Mons-Hainaut - Demir İnşaat Büyükçekmece
VOLEYBOL
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
18.00 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank