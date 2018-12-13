14 kadını evlenme vaadiyle 200 bin TL dolandıran 'Casanova' lakaplı kişi yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, kendini üst düzey bürokrat veya iş insanı olarak tanıtarak 14 kadını evlendirme vaadiyle 200 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan \'Casanova\' lakaplı Mikail Ö., polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu Sakarya\'da yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mikail Ö., tutuklandı.

Ankara\'da sosyal medyadan ve çeşitli yollardan tanıştığı kadınlara kendini üst düzey bürokrat, müteahhit, Kültür Bakanlığı\'nda sanatçı ya da sanayici iş adamı olarak tanıtan ve evlenme vaadiyle 200 bin TL dolandıran \'Casanova\' lakaplı Mikail Ö.\'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bolu, Kocaeli ve İstanbul\'da 3 ay saklandığı belirlenen Mikail Ö., polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Sakarya\'da yakalanarak gözaltına alındı.

Mikail Ö.\'nün kendisinden şikayetçi olmak isteyen kadınlara, babasının emniyet müdürü olduğunu söyleyerek tehdit ettiği ve bu şekilde şikayetten vazgeçirdiği ileri sürüldü. 8\'i dolandırıcılık olmak üzere 21 ayrı suç kaydı bulunan Mikail Ö., Ankara Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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