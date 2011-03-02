-14 İLİN MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTTI ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin seçim çevrelerine göre çıkaracakları milletvekili sayılarını 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yeniden belirledi. YSK'nın, 2010 yılı sonunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ''adrese dayalı nüfus kayıt sistemi'' sonuçlarına göre milletvekili sayısının illerin nüfusuna göre dağılımının belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK'nın 2007 yılında, 22 Ekim 2000 tarihinde yapılıp Türkiyeİstatistik Kurumu Başkanlığınca ilan edilen Nüfus Sayımı sonuçlarını esas alarak belirlediği milletvekili sayıları ile yeni tespit edilen milletvekili sayıları arasında farklar oldu. Yeni dağılıma göre, Ankara'nın milletvekili sayısı 3, İstanbul'un 15, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli'nin ise milletvekili sayıları 2'şer arttı. Sakarya, Antalya, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Şırnak ve Kayseri illeri ise milletvekili sayılarını birer artırdı. Afyonkarahisar, Konya, Tokat, Trabzon ve Yozgat'ın milletvekili sayıları 2'şer azalırken, Ağrı, Aydın, Bitlis, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Karabük'ün milletvekili sayıları ise birer azaldı. Nüfusu iki milletvekili çıkarmak için yeterli olmayan illere iki milletvekili çıkarma hakkı tanıyan 5922 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle Bayburt'un milletvekili sayısı 1'de kaldı. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile 2007 yılında belirlenen milletvekili sayıları şöyle: /* Çıkarılacak milletvekili sayısı İl Yeni Önceki ---- ----------- ------------- ADANA 14 14 ADIYAMAN 5 5 AFYONKARAHİSAR 5 7 AĞRI 4 5 AMASYA 3 3 ANKARA 31 29 ANTALYA 14 13 ARTVİN 2 2 AYDIN 7 8 BALIKESİR 8 8 BİLECİK 2 2 BİNGÖL 3 3 BİTLİS 3 4 BOLU 3 3 BURDUR 3 3 BURSA 18 16 ÇANAKKALE 4 4 ÇANKIRI 2 3 ÇORUM 4 5 DENİZLİ 7 7 DİYARBAKIR 11 10 EDİRNE 3 4 ELAZIĞ 5 5 ERZİNCAN 2 3 ERZURUM 6 7 ESKİŞEHİR 6 6 GAZİANTEP 12 10 GİRESUN 4 5 GÜMÜŞHANE 2 2 HAKKARİ 3 3 HATAY 10 10 ISPARTA 4 5 MERSİN 11 12 İSTANBUL 85 70 İZMİR 26 24 KARS 3 3 KASTAMONU 3 4 KAYSERİ 9 8 KIRKLARELİ 3 3 KIRŞEHİR 2 3 KOCAELİ 11 9 KONYA 14 16 KÜTAHYA 5 6 MALATYA 6 7 MANİSA 10 10 KAHRAMANMARAŞ 8 8 MARDİN 6 6 MUĞLA 6 6 MUŞ 4 4 NEVŞEHİR 3 3 NİĞDE 3 3 ORDU 6 7 RİZE 3 3 SAKARYA 7 6 SAMSUN 9 9 SİİRT 3 3 SİNOP 2 3 SİVAS 5 6 TEKİRDAĞ 6 5 TOKAT 5 7 TRABZON 6 8 TUNCELİ 2 2 ŞANLIURFA 12 11 UŞAK 3 3 VAN 8 7 YOZGAT 4 6 ZONGULDAK 5 5 AKSARAY 3 4 BAYBURT 1 2 KARAMAN 2 3 KIRIKKALE 3 4 BATMAN 4 4 ŞIRNAK 4 3 BARTIN 2 2 ARDAHAN 2 2 IĞDIR 2 2 YALOVA 2 2 KARABÜK 2 3 KİLİS 2 2 OSMANİYE 4 4 DÜZCE 3 3 TOPLAM 550 550 */ -SEÇİM BÖLGELERİ- YSK, İstanbul, Ankara ve İzmir'in seçim bölgelerinin milletvekili dağılımını da hesapladı. Buna göre 2 seçim bölgesinden oluşan Ankara'da birinci seçim bölgesinden 16, ikinci seçim bölgesinden ise 15, 3 seçim bölgesine ayrılan İstanbul'da birinci seçim bölgesinin milletvekili sayısı 30, ikinci seçim bölgesinin milletvekili sayısı 27, üçüncü seçim bölgesinin milletvekili sayısı ise 28 oldu. İki seçim bölgesinden oluşan İzmir'de ise her seçim bölgesi 13'er milletvekili çıkaracak.