14 haftalık doğan bebeğinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

Anne adaylarının en büyük korkusu hamilelik süreçlerini sağlıklı ve tam anlamıyla tamamlayamamaktır. ABD'nin Missouri eylateinde yaşayan Sharran Shutterland isimli anne, bu korkulu rüyayı yaşadı ancak Sharron'ın bu kayba bakış açısı çok farklıydı.

40 yaşındaki Sharran hamileliğinin 14. haftasında bebeğini dünyaya getirmek zorunda kaldı. Fetüsler 20 haftalık olmadıkça tıbbi anlamda gerçek bir bebek olarak kabul edilmiyor.

Doktorların bebeğine "tıbbi atık" gibi muamele etmesi karşısında Sharron farklı bir bakış açısı sergiledi. Anne 26 gram ağırlığındaki oğlunun cansız bedeninin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve ona veda etti.

Sharron, bunu yapmasının nedenini onun tıbbi atık değil gerçek bir bebek olduğunu kanıtlamak istemesi olduğunu söylüyor.

Sharron yaşadıklarını böyle anlattı:

"Onu elime aldığımda büyülendim. Kulakları, dili, dudakları, her şey o kadar mükemmeldi ki inanamadım. Ölmüş olsa da ona dokunabilme şansına sahip oldum. Bunun için şükrediyorum."

Shannon ve eşi Miran ismini koydukları bebeklerini hastaneden alıp eve götürdüler. Fetüsü buzdolabına koyan çift ona küçük ve sade bir cenaze töreni düzenlemek için hazırlıklarına başladı.

Çift bebeğin cansız bedenini bahçelerindeki bir saksıya gömdü.

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İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2018