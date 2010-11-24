T24 LogoT24 Logo
Spor

14. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

24 Kasım 2010 14:32

-14. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 28 Kasım Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek: 26 Kasım Cuma: 20.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Bülent Yıldırım 27 Kasım Cumartesi: 14.30 Konyaspor-Kasımpaşa: Yunus Yıldırım 16.00 Gaziantepspor-Trabzonspor: Bünyamin Gezer 17.00 Gençlerbirliği-Sivasspor: Süleyman Abay 19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: Halis Özkahya 28 Kasım Pazar: 13.30 Kardemir Karabükspor-Ankaragücü: Serkan Çınar 17.00 Bucaspor-Madical Park Antalyaspor: Abdullah Yılmaz 19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır 29 Kasım Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Kayserispor: Mustafa Kamil Abitoğlu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24