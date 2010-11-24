-14. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 28 Kasım Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek: 26 Kasım Cuma: 20.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Bülent Yıldırım 27 Kasım Cumartesi: 14.30 Konyaspor-Kasımpaşa: Yunus Yıldırım 16.00 Gaziantepspor-Trabzonspor: Bünyamin Gezer 17.00 Gençlerbirliği-Sivasspor: Süleyman Abay 19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: Halis Özkahya 28 Kasım Pazar: 13.30 Kardemir Karabükspor-Ankaragücü: Serkan Çınar 17.00 Bucaspor-Madical Park Antalyaspor: Abdullah Yılmaz 19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır 29 Kasım Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Kayserispor: Mustafa Kamil Abitoğlu