14 günlük bebek enkazdan kurtarıldı

T24- Depremden 48 saat sonra Erciş’te yıkılan bir binanın enkazından14 günlük bir bebek sağ olarak kurtarıldı. Azra bebeğin annesi Semiha Karaduman'ın ve bir kişinin daha enkazda sağ olduğu anlaşıldı. Depremde sağ olarak kurtarılanlar yakınlarından haber alamayanların da umudu oldu. Van'daki depremde eşi, kızı, oğlu, gelini ve torunu enkaz altında kalan Tekin Kahraman'ın umutlu bekleyişi sürüyor. Van'ın Merkez'e bağlı Çakırlı köyünde asker öğretmen olarak görev yapan 24 yaşındaki Muhammet öğretmenin ailesi, deprem sonrası çocuklarından 3 gündür haber alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.







Annee ve babaannesi de enkazdan çıktı...





Van'daki depremde eşi, kızı, oğlu, gelini ve torunu enkaz altında kalan Tekin Kahraman'ın umutlu bekleyişi sürüyor. Kahraman'ın yakınlarının enkaz altında bulunduğu, alt katında TEDAŞ'ın bulunmasından dolayı TEDAŞ binası olarak da bilinen, depremde çöken 24 daireli binada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Aralıksız devam eden çalışmalarda çok sayıda iş makinesi ve kalabalık bir kurtarma ekibi görev yapıyor. Ekipler zaman zaman çevrede sessizliği sağlayarak enkaz altından ses gelip gelmediğini kontrol ediyor.







Gözyaşları içinde yakınlarının sağ salim enkaz altından çıkarılmasını bekleyen Tekin Kahraman, depremin yıktığı binanın başından ayrılmıyor.



Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, apartmanda kiracı olduklarını, deprem sırasında dışarda bulunduğunu belirterek, enkaz altında eşi Nuran, kızı Ceylan, oğlu Ekin, gelini Emel ve torunu Rabia'nın bulunduğunu söyledi.



Ailesinin yaşadığına dair umutlarını yitirmediğini ifade eden Kahraman, ''İçerde 5 yavrum var. Enkaza çıktım ama elimden bir şey gelmiyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah sağ çıkarılırlar'' dedi.







Dün gece apartmandaki komşularından iki kişinin yaralı kurtarıldığını belirten Kahraman, acısını ''Allah kimseye göstermesin'' diyerek dile getirdi.

Van'ın Merkez'e bağlı Çakırlı köyünde asker öğretmen olarak görev yapan 24 yaşındaki Muhammet öğretmenin ailesi, deprem sonrası çocuklarından 3 gündür haber alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 12 Kasım 1999 Düzce depreminden yaralı olarak kurtulan Muhammet öğretmenin Akçakoca'da yaşayan ailesi, umutla oğullarından gelecek güzel haberi bekliyor.



Anne Hatice Yurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da deprem olduğunu televizyondan öğrendiklerini, oğullarının orada öğretmenlik yapmasından dolayı hemen telefona sarıldıklarını fakat ulaşamadıklarını belirtti.



Görev yaptığı birliği de aradıklarını fakat hiçbir şekilde haber alamadıklarını kaydeden anne Yurtoğlu, ''Yüreğim yanıyor. Göçük altında kalıp kalmadığını bilemiyorum. Bu nedenle babası bir umutla deprem bölgesine gitti'' dedi.



Oğlunun 12 Kasım Düzce depremini de yaşadığını belirten Yurtoğlu, ''Çocuğum Düzce depreminden kurtuldu, Van depremine yakalandı. Bir umutla telefon ve televizyonun başında gelecek güzel haberi bekliyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Oğlumu sağ salim bana ulaştırsınlar'' diye konuştu.