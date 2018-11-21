14 gündür açlık grevi yapan HDP Milletvekili Güven'e disiplin cezası

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamaları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan ve 7 Kasım'da ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine' başlayan Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'e cezaevi idaresi tarafından, “1 ay süre ile ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma” cezası verildi.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Güven’in başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 14’üncü gününe girdi. Güven, hakkında tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nce disiplin soruşturması başlatılmıştı.

"Eylemim suç teşkil etmiyor"

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun’un 47’nci maddesi doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında Güven’in savunması alındı.

Güven, “Halk tarafından seçilen bir milletvekili olarak, toplumsal barışa bir katkıda bulunmak ve halkımızın bana vermiş olduğu sorumluluk gereği, Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin kaldırılarak, çatışmalı ortamın sona ermesi için koşullarının bir an önce iyileştirilmesi, ailesi veya avukatlarıyla görüşmesi gerektiğini belirtiyorum. Halk tarafından seçilmiş bir vekil olarak yukarıda belirttiğim hususlardan kaynaklı özgür irademle açlık grevine başladım. Bunun da son derece insani ve ahlaki bir görev olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu eylemin cezaevi idaresine ve kamuoyuna hiçbir zararı olmadığını ve suç teşkil etmediğini belirtmek istiyorum” dedi.

'1 ay süre ile ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma' cezası verildi

Cezaevi Müdürlüğü ise, “açlık grevi ile kurum asayiş ve güvenliğinin zafiyete uğrayacağı” gerekçesiyle 5275 sayılı Kanun’un 40’ıncı Maddesi’nin 2’nci fıkrasının (g) bendi olan “açlık grevi yapmak” maddesine dayanarak Güven’e 1 aydan 3 aya kadar bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası verdi. Ancak Güven’in aynı yönde henüz uygulanmamış bir disiplin cezası bulunmasından kaynaklı bir üst ceza olan “1 ay süre ile ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma” cezası verildi.