14 gün önce A Haber'den: AK Parti Davutoğlu ile yoluna devam edemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptıkları görüşmeden AKP’nin olağanüstü kongreye gitmesi ile Davutoğlu’nun aday olmayarak Başbakanlık’tan çekilmesi ve Genel Başkanlık koltuğunu bırakması kararının çıkması gündemin birinci sırasına yerleşirken, akıllara 20 Nisan’da A Haber’deki Toplumsal Hafıza programına katılan Star gazetesi yazarı Nasuhi Güngör’ün sözleri geldi. Güngör büyük yankı uyandıran "Artık AK Parti Davutoğlu ile yoluna devam edemez” sözlerinden sonra Star gazetesinden kovulmuştu.

Güngör’ün sözlerinin Başbakan ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden çıkan sonucun ilk işareti olmasının yanı sıra, 1 Mayıs’ta sosyal medyada “Selam Olsun” başlığıyla yayılan Pelikan Dosyası adlı yazı da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeriyordu. Davutoğlu, önceki gün (3 Mayıs Salı) AKP’nin grup toplantısında Pelikan Dosyası’nı kastederek, "Eski Türkiye özlemi çeken sanal şarlatan ve müfterilerin ayak oyunlarına izin vermeyeceğiz. Her türlü fitne ve fesattan bizleri rabbimiz korusun” demişti.