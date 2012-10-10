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Politika

14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

10 Ekim 2012 16:01

BDP Genel Başkanı ve Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş, BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna, BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezkereleri, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Bu dosyalarla birlikte Meclis'e gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 855'e ulaştı.

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