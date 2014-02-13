14 çocuğu var ama hala bakir!

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere sperm temin eden ABD’de yaşayan Trent Arsenault , bugüne dek kendi sperminde doğan 14 çocuk olmasına rağmen bakir olduğunu açıkladı.

Anderson Cooper’ın televizyon programına katılan 36 yaşındaki Arsenault spermleriyle 14 çocuğun dünyaya geldiğini, ancak hâlâ bakir olduğunu dile getirdi. Aynı programda Arsenault, ilk kez kendi spermlerinden dünyaya gelen Analise isimli kız çocuğuyla bir araya geldi.

“Cinsel enerjimin yüzde 100’ünü çocuksuz ailelere sperm üretmek için harcıyorum. Bunun dışında başka cinsel etkinliğim yok” diyen Arsenault, bir internet sitesinden çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yasadışı sperm temin ettiği için zan altında bırakıldı.