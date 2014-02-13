T24 LogoT24 Logo
Yaşam

14 çocuğu var ama hala bakir!

Çocuk isteyen çiftlere sperm temin eden Amerikalı Trent Arsenault, bugüne dek kendi spermi sayesinde doğan 14 çocuğu olasına rağmen bakir olduğunu söyledi

13 Şubat 2014 15:24

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere sperm temin eden ABD’de yaşayan Trent Arsenault , bugüne dek kendi sperminde doğan 14 çocuk olmasına rağmen bakir olduğunu açıkladı.

Anderson Cooper’ın televizyon programına katılan 36 yaşındaki Arsenault spermleriyle 14 çocuğun dünyaya geldiğini, ancak hâlâ bakir olduğunu dile getirdi. Aynı programda Arsenault, ilk kez kendi spermlerinden dünyaya gelen Analise isimli kız çocuğuyla bir araya geldi.

“Cinsel enerjimin yüzde 100’ünü çocuksuz ailelere sperm üretmek için harcıyorum. Bunun dışında başka cinsel etkinliğim yok” diyen Arsenault, bir internet sitesinden çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yasadışı sperm temin ettiği için zan altında bırakıldı.

 

ETİKETLER

bakirçocuksperm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24