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Ekonomi

14 bin lira net maaş!

BM Sanayi Kalkınma Örgütü (UNİDO), Türkiye temsilciliğine aylık net 14 bin lira maaş ile yönetici arıyor.

24 Mart 2009 02:00

BM Sanayi Kalkınma Örgütü (UNİDO), Türkiye temsilciliğine aylık net 14 bin lira maaş ile yönetici arıyor.

UNİDO tarafından yapılan duyuruda, Türkiye temsilciliğine yönetici arandığı belirtilerek “Ekonomi, kamu yönetimi veya mühendislik alanlarından mezun olan, iş deneyimine sahip adayların başvurabileceği pozisyon için aylık net maaşın ortalama 14 bin TL” denildi.

“Müdür” düzeyindeki pozisyonu üstlenecek olan kişinin, UNİDO’nun, Türkiye’deki sanayi sektöründe gerçekleştirdiği teknik işbirliği projelerine ilişkin faaliyetlerde bulunması gerekecek.

“Stratejik düşünce ve analiz” yapma kabiliyetine sahip olması gereken adaylardan ayrıca en az yedi yıllık başarılı bir üst düzey yöneticilik tecrübesi ve çok iyi İngilizce isteniyor.

Başvurular, 8 Nisan 2009 tarihine kadar yapılabilecek.

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