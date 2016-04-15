14 bin 449 kişi cinsel istismar suçundan tutuklu

Toplumda artan suç olayları gözleri cezaevlerine çevirdi. Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Aralık 2015 istatistiklerine göre cezaevlerinde kalan 176 bin 304 bin kişiden 14 bin 449’ü cinsel istismar suçundan tutuklu.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 02.12. 2015 tarihli istatistiklerinde, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin hangi suçları işlediğine ilişkin veriler yayınlandı.

Vahdet'ten Muhammed Erdoğan'ın haberine göre, söz konusu verilere göre, tutuklu ve hükümlüler sırasıyla en çok hırsızlık, uyuşturucu, adam öldürme, yaralama, yağma ve gasp suçlarından dolayı cezaevlerine bulunuyor. Buna göre, hırsızlıktan 39 bin 17 kişi cezaevlerinde yatıyor. Hırsızlığın ardından uyuşturucudan 33 bin 261 kişi cezaevlerinde kalıyor. Üçüncü sırada ise adam öldürme var. Adam öldürmeden dolayı içerde yatanların sayısı 28 bin 727.

Cezaevleri doldu

Bunların yanında, 21 bin 801 kişi yaralamadan, 21 bin 445 kişi yağma ve gasptan, 14 bin 449 kişi cinsel suçlardan, 7 bin 912 kişi sahtecilikten, 5 bin 351 kişi dolandırıcılıktan, 2 bin 113 kişi fuhuştan, bin 845 kişi ise adam öldürmeye teşebbüsten cezaevlerinde bulunuyor. Aynı tarihte cezaevlerinde bulunan toplam tutuklu ve hükümlü sayısının ise176 bin 304 olduğu istatistiklerde belirtildi.

“İyi nesil yetiştiremedik”

Çevre, Eğitim, Kültür Yardımlaşma Derneği (ÇATI-DER) Genel Sekreteri Saadettin Bayram, Ülkemizde suç oranının artmasının ana sebeplerinden biri ‘Emri bil maruf, nehyi anil münker’ düsturuna uyulmamasıdır. Toplum, Allah’ın gayri meşru kıldığını meşrulaştırmak, yasakladığını yasak kapsamından çıkarmak suretiyle suç işleme oranını hızla artırmaktadır" dedi. Bayram, "Eğitim ve adalet sistemimizin ideal noktaya ulaşmaması suçların ana kaynağını oluşturmakta. Allah’tan korkan, helâle ve harama dikkat eden nesiller yetiştirmedik. Bu yüzden suç işleme oranı artmaya devam edecektir" diye konuştu.