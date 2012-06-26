T24 LogoT24 Logo
Yaşam

14 aylık çocuğu boğulmaktan köpek kurtardı

Köpeğin havuza düşen bebeği sırtından iterek su üstünde tuttuğu iddia edildi

26 Haziran 2012 19:58

 

ABD’de annesinin elinden kaçan 14 aylık çocuk havuza düştü. Çocuğun havuzda çırpındığını gören ailenin köpeği suya atlayıp arkasından iterek onu sırt üstü çevirmeyi başardı.
 
ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Patricia Drauch bir anlık dalgınlık sonucu çocuğunu kaybetti. Bir kaç dakika sonra 14 aylık oğlunun havuza düştüğünü fark etti. Fakat köpeği Bear sırtından iterek çocuğu su yüzünde tutmuş ve çocuğun hayatını kurtarmıştı.
 
4 yaşındaki Bear’ın oğlunu suda dengede tutmak için onu sırtına aldığını söyleyen Drauch şöyle konuştu:
 
“Oğlumu hemen sudan çıkardım ve 911’i aradım. Hastaneye gittiğimize oğlumun sağlığının çok iyi olduğunu öğrendim. Bear onun hayatını kurtarmıştı. Tek söyleyebileceğim bu.”
 

ETİKETLER

cankurtaranköpekçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24