14 aylık çocuğu boğulmaktan köpek kurtardı

ABD’de annesinin elinden kaçan 14 aylık çocuk havuza düştü. Çocuğun havuzda çırpındığını gören ailenin köpeği suya atlayıp arkasından iterek onu sırt üstü çevirmeyi başardı.

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Patricia Drauch bir anlık dalgınlık sonucu çocuğunu kaybetti. Bir kaç dakika sonra 14 aylık oğlunun havuza düştüğünü fark etti. Fakat köpeği Bear sırtından iterek çocuğu su yüzünde tutmuş ve çocuğun hayatını kurtarmıştı.

4 yaşındaki Bear’ın oğlunu suda dengede tutmak için onu sırtına aldığını söyleyen Drauch şöyle konuştu:

“Oğlumu hemen sudan çıkardım ve 911’i aradım. Hastaneye gittiğimize oğlumun sağlığının çok iyi olduğunu öğrendim. Bear onun hayatını kurtarmıştı. Tek söyleyebileceğim bu.”