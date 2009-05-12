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Yaşam

14 aylık bebekte 'domuz gribi' kuşkusu

Hollanda'dan tatil için Bodrum'a gelen çiftin 14 aylık bebeği domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

12 Mayıs 2009 03:00

Hollanda'dan tatil için ailesiyle birlikte Bodrum'a gelen 14 aylık bebek domuz gribi şüphesiyle Milas 75'nci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan testlerin ardından bebek ve annesinde domuz gribi şüphesine rastlanmağı ve otellerine gönderildikleri belirtildi.

Hollanda'nın Amsterdam kentinden bugün saat 18.45'te, Milas - Bodrum Havalimanı'na gelen ve Bodrum'a gitmek üzereyken termal kamerada 37,5 derece ateşi tespit edilen 14 aylık Gerger Growland isimli bebek annesi 34 yaşındaki Claudie Growland ile birlikte domuz gribi şüphesiyle Milas 75'nci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin yapılan ilk muayenesinde diş çıkarmak üzere olduğu ve üst solunum yollarında enfeksiyon tespit edildiğini belirten Başhekim Dr. Levent Özbek, ``İlk tahlil ve bulgularda domuz gribi şüphesine rastlanmadığı için bebeği annesiyle birlikte Bodrum'daki oteline geri gönderdik. Ancak alınan kan numunesi yarın uçakla Ankara Hıfzıssıhha Kurumu'na gönderilerek tahlil yapılacak'' dedi.

Hastanenin özel güvenlik görevlileri, gazetecilerin hastaneye yaklaşmasını engellerken hemşireler ve doktorların hastaneye gelen vatandaşlara önlem olarak maske dağıttığı görüldü. (DHA)

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