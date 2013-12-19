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14 asker gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da kaçakçılık yapan kişilere yardımcı olunduğu iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

19 Aralık 2013 01:20

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, sınır hattındaki karakolda görevli 14 asker, Suriye'den kaçakçılık yaptığı ileri sürülen kişilere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada Suriye'den kaçak yollarla getirilen malzemelerin sınır hattındaki Ateşoğlu Piyada Karakolu'nda görevli askerlerin yardımıyla yurda sokulduğu saptandı.
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık kararı ile sabah erken saatlerde Suriye sınırındaki Ateşoğlu Piyade Karakolu'nda arama yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ile kart ele geçirilirken, kaçakçılığa göz yumduğu ve yardımcı olduğu ileri sürülen isimleri açıklanmayan 14 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmasına başlandığı bildirildi.

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