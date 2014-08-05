14 arazi TÜRGEV'e mi tahsis edildi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)'na bakanlıklar tarafından tahsis edildiği iddia edilen arazileri sordu.

CHP'li Tanrıkulu Maliye Bakanı Şimşek'in yanıtlaması için 10, Ala, Yıldız, Avcı ve Elvan için birer soru önergesi verdi

İşte CHP'li Sezgin'in Şimşek için verdiği soru önergeleri:

Adıyaman Gölbaşı’nda 1763 ada 1 parsel Milli Emlak’a ait Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na tahsis edilmiş arazinin devri için TÜRGEV tarafından talepte bulunulduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, söz konusu arazi TÜRGEV’e tahsis edilmiş midir?

Bursa İlinde Milli Emlak’a ait bir hazine arazisinin TÜRGEV’e tahsis edildiği iddiası doğru mudur? İddia doğruysa, söz konusu arazinin Bursa İlindeki yerleşkesi nerededir ve metrekaresi ne kadardır?

İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1223 ada 34 parsel 6232 metrekare alanlı taşınmazın tahsisi için TÜRGEV tarafından talepte bulunulduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, söz konusu arazi TÜRGEV’e tahsis edilmiş midir?

İstanbul Ataşehir’de TMSF’ye ait arazinin TÜRGEV’e tahsis edildiği iddiası doğru mudur?

İstanbul Bağlarbaşı’nda Cengiz Holding’in sahibi tarafından TÜRGEV’e ücretsiz arsa hediye edildiği iddiası doğru mudur?

İstanbul Fatih İlçe sınırları içerisinde 668 ada 37-38 parsel olarak geçen Şehzadebaşı arazisinin çevresiyle birlikte TÜRGEV’e ait olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, söz konusu arazi için TÜRGEV ne kadar bedel ödemiştir?

İstanbul Fatih’te Hayırlıoğlu Vakfı’na ait 27 dönüm arazinin TÜRGEV’e devredildiği iddiası doğru mudur?

Tekirdağ Üniversitesi’nin kullandığı Milli Emlak’a ait, Tarım İl Müdürlüğü’ne tahsisli arazinin TÜRGEV’e tahsis edildiği iddiası doğru mudur?

Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kampüsü içerisinde kamuya ait 15-20 dönüm arazinin tahsisi için TÜRGEV tarafından talepte bulunulduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, söz konusu arazi TÜRGEV’e tahsis edilmiş midir?

İstanbul Zeytinburnu 2957 ada, 1 parsel, yarısı Hazine’ye yarısı vakfa ait 8-9 dönüm arazinin TÜRGEV’e ait olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, söz konusu arazi için TÜRGEV ne kadar bedel ödemiştir?

İçişleri Bakanı Ala'nın yanıtlaması için verilen soru önergesi:

Gaziantep İli Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Belediye Başkanları tarafından TÜRGEV’e kamuya ait toplam 24 bin 500 metrekare arazi tahsis edildiği iddiası doğru mudur?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın cevaplaması için verilen soru önergesi:

Kütahya İlinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait yaklaşık 50 dönüm arazi ve 209 adet daire için TÜRGEV tarafından tahsis talebinde bulunulduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, arazi ve daireler TÜRGEV’e tahsis edilmiş midir?

Milli Eğitim Bakanı Avcı'nın yanıtlaması için verilen soru önergesi:

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi yakınında hazineye ait arazinin tahsisi için TÜRGEV tarafından talepte bulunulduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, söz konusu arazi TÜRGEV’e tahsis edilmiş midir?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan'ın yanıtlaması için verilen soru önergesi:

Üsküdar İlçesi Ünalan Mevkiinde bulunan TCDD’ye ait arazinin TÜRGEV’e tahsis edildiği iddiası doğru mudur?