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Spor

13'üncü olağanüstü UEFA Kongresi İsviçre'de yapıldı

İSTANBUL,(DHA) UEFA'ya üye federasyonların başkan ve yöneticilerinin katıldığı olağanüstü UEFA Kongresi İsviçre'de gerçekleştirildi

20 Eylül 2017 17:41

İSTANBUL,(DHA)

UEFA\'ya üye federasyonların başkan ve yöneticilerinin katıldığı olağanüstü UEFA Kongresi İsviçre\'de gerçekleştirildi.
Cenevre kentindeki President Wilson Otel\'de düzenlenen kongrede, 2018 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Genel Direktörü Alexey Sorokin, 2021 yılına kadar FIFA Konseyi\'nin Avrupa üyeliğine seçildi. 
Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği temsilcilerinden Andrea Agnelli (Juventus FC/İtalya) ile Ivan Gazidis (Arsenal FC/İngiltere) 4 yıllığına UEFA Yönetim Kurulu üyesi oldu. Ayrıca UEFA statülerindeki değişiklikler kabul edildi.

DEMİRÖREN VE YARDIMCI DA TOPLANTIYA KATILDI

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin\'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.
UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis ve UEFA direktörlerinin de hazır bulunduğu organizasyonda TFF ile birlikte UEFA üyesi tüm federasyonların temsilcileri yer aldı. 
Toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, uzun vadeli stratejiler, UEFA turnuvaları ile ilgili konular, Avrupa ve dünya futbolundaki son gelişmeler değerlendirilip, görüş alışıverişinde bulunuldu.

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