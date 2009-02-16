'13’lük baba gerçek baba mı?' tartışması

16 yaşındaki Richard Goodsell, "Gerçek baba benim, DNA testi istiyorum" dedi. Baba adayları arasında başka çocuklar da var. Goodsell, bebeği dünyaya getiren 15 yaşındaki ChantelleSteadman’la hamile kalmasına yakın dönemde üç ay boyunca sık sık cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi. Richard, "Bebeğin babası olabileceğimi biliyorum. Herkes ben olduğumu söylüyor. Bütün arkadaşlarım bebeğin gözlerinin tıpkı bana benzediğini söylüyor. Annem bile böyle düşünüyor" derkenTyler da, "Dokuz ay kadar önce Chantelle ile yatağa girmiştim ve bu bebeğin babası olabileceğimden endişe duyuyorum. Umarım ben değilimdir" dedi.