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Dünya

'13’lük baba gerçek baba mı?' tartışması

İngiltere’de 13 yaşında baba olduğunu söyleyen Alfie Pattenis’in 'gerçek baba' olmadığı öne sürüldü

16 Şubat 2009 02:00

İngiltere’de 13 yaşında baba olduğunu söyleyen Alfie Pattenis’in "gerçek baba" olmadığı, 15 yaşındaki annenin başka bir gençten hamile kaldığı iddia edildi. Genç anne ise "Alfie'yi seviyorum. Hayatımda başka biri olmadı. Bekaretimi ona verdim" dedi 

16 yaşındaki Richard Goodsell, "Gerçek baba benim, DNA testi istiyorum" dedi. Baba adayları arasında başka çocuklar da var. Goodsell, bebeği dünyaya getiren 15 yaşındaki Chantelle Steadman’la hamile kalmasına yakın dönemde üç ay boyunca sık sık cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi. Richard, "Bebeğin babası olabileceğimi biliyorum. Herkes ben olduğumu söylüyor. Bütün arkadaşlarım bebeğin gözlerinin tıpkı bana benzediğini söylüyor. Annem bile böyle düşünüyor" derken

Tyler da, "Dokuz ay kadar önce Chantelle ile yatağa girmiştim ve bu bebeğin babası olabileceğimden endişe duyuyorum. Umarım ben değilimdir" dedi.

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