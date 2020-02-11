136 kişide Koronavirüs görülen karantinadaki cruise gemisinde bir başka tehlike de depresyon

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Japonya'da Koronavirüs nedeniyle karantina altında tutulan 3700 kişilik cruise gemisinde günler yolcular için zor geçiyor. Gemide son olarak 136 kişinin virüsten etkilendiği belirtilirken geri kalan yolcuların da önünde en az 9 gün daha karantina süreci var. Gemide bulunan yolcular sıkıntı seviyesinin arttığı ve insanlarda depresyon belirtilerinin kendini göstermeye başladığını anlattı.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen hafta Tokyo'nun güneyinde bulunan Yokohama kentine ulaştığında Koronavirüs semptomları bulunan yolcular nedeniyle karantina altına alınan Diamond Princess isimli 3700 kişilik cruise gemisinde kalmak yolcular için gittikçe zorlaşıyor.

Gemide Koronavirüs'ün pozitif çıktığı yolcu sayısı 136'ya çıkarken geçen hafta başlayan karantinanın en az 9 gün daha süreceği belirtiliyor.

Gün boyunca en fazla 90 dakikalık sürelerle ve küçük gruplarla güverteye çıkma hakkı olan yolcular geri kalan zamanlarını odalarında izolasyon halinde geçiriyor. Yolcuların zaman geçirmek için kitap okuduğu, Pazar gece gerçekleşen 92. Oscar törenini izlediği, oyunlar oynadığı fakat sıkılma oranının gittikçe arttığı belirtiliyor.

Gemiden bulunan bir Britanyalı yolcu, Facebook hesabından canlı yayın yaparak "Depresyon yerleşmeye başlıyor" dedi.

Gemide eşiyle birlikte karantinada olan bir adam da süreç başladığından beri yemek miktarı konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını fakat seçenek az olduğu için her şeyi yiyemeyen insanların kilo vermeye başladığını anlattı.

Sosyal medya hesaplarından karantinada geçen günlerini paylaşan yolcuların 19 Şubat'a kadar gemide kalması bekleniyor.